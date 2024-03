L'Allemagne s'offre 4 nouvelles batteries de Patriot pour 1,2 milliard $

Le 21 mars, la Bundeswehr (Forces armées allemandes) a annoncé qu'elle avait signé un nouveau contrat avec Raytheon d'une valeur de 1,11 milliard d'euros. Comme précisé par Raytheon, le contrat comprend des lanceurs, radars postes de commandement et stations de contrôles au standard Patriot Configuraton 3+, standard plus connu sous la dénomination Patriot PAC-3 MSE. Par ailleurs, la Bundeswehr (Forces armées allemandes) précise que ce sont au total 4 systèmes qui sont achetés. Or, le terme système est utilisé en Allemagne non pas pour parler d'un lanceur mais bien d'une batterie, soit huit lanceurs pour une batterie complète, et donc, 32 lanceurs au total.