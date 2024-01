Giga-contrat pour MBDA et Raytheon : jusqu'à 1000 missiles Patriot à produire en Allemagne

Un énorme contrat

Le 3 janvier, l'Agence de Soutien et d'Acquisition de l'OTAN (NSPA) a annoncé dans un communiqué de presse que l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la Roumanie s'étaient regroupés pour commander de nouveaux missiles Patriot. Cette commande, d'un montant estimé à 5 milliards d'euros, concerne un maximum de 1.000 missiles Patriot PAC-2 GEM-T, si toutes les options seront sélectionnées par les quatre pays initiateurs.

La production ne sera en aucun cas effectuée aux États-Unis, elle sera bel et bien européenne, via l'entreprise COMLOG. Cette coentreprise a été fondée par MBDA et Raytheon en 1987 afin d'assurer le flux logistique et le maintien en conditions opérationnelles des Patriot achetés par les pays européens. Située à Schrobenhausen, l'usine voit sa production de missile atteindre sa capacité opérationnelle initiale en juin 1990 et 34 années plus tard, aura permis la production de plus de 5.000 missiles PAC-2 et sous-variantes. COMLOG a également été responsable des différentes mises à niveau, entretiens lourds et modernisations des systèmes Patriot européens. Cette nouvelle commande verra notamment la production de missiles par COMLOG augmenter, bien qu'aucun détail spécifique à ce sujet n'a été précisé.

Un système efficace

Les Patriot PAC-2 de base sont déployés sur le terrain pour la toute première fois durant les opérations Bouclier du désert et Tempête du désert en créant des bulles antiaériennes contre les avions et hélicoptères irakiens. Ils se distingueront tout particulièrement dans leur capacité antimissile, en abattant de nombreux missiles balistiques courte portée (SRBM) Scud irakiens. Ils verront d'autres opérations mais c'est surtout la guerre en Ukraine qui démontrera les capacités des deux variantes combinées : pendant que les Patriot PAC-2 détruisent les avions et hélicoptères russes à longue distance , les Patriot PAC-3 CRI se chargent d'intercepter les missiles différents missiles russes, en ce compris les missiles hypersoniques Kinjal , comme encore démontré lors des récentes attaques russes à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024 .

Pour rappel, le Patriot PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile) est la sous-variante la plus améliorée du Patriot PAC-2. Elle garde les capacités antiaérienne longue portée (160 kilomètres) et antimissile courte portée mais améliore l'efficacité du missile intercepteur avec de meilleurs capteurs.