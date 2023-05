Interception d'un Kinjal : entre missile hypersonique, Patriot PAC-3 et hit-to-kill

A noter que si le missile Kinjal volait à une vitesse extrêmement rapide, cela veut donc dire qu'au moins un lanceur MIM-104 Patriot ukrainien est au standard PAC-3 ou supérieurs. Les Patriot de base, PAC-1 et PAC-2 ne disposent pas d'une capacité "hit-to-kill" (toucher-pour-détruire), comme expliqué dans la vidéo ci-dessus. Au total, la défense antiaérienne et antimissile ukrainienne serait sur le point de recevoir des radars, postes de commandement, etc. mais aussi jusqu'à 18 lanceurs Patriot :

1 batterie (jusqu'à 8 lanceurs, avec des postes de commandement, radars,...) américaine

1 batterie allemande

2 lanceurs hollandais

Interview le 10 mai 2023 sur LCI Midi, avec Christophe Moulin, Anne Seften et leurs invités.