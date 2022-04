L'Allemagne pencherait pour le Chinook de Boeing-Airbus

Le H-47 ou le CH-53K ?

En janvier 2021, le Ministère de la Défense allemand a officiellement lancé un appel d'offre pour trouver un remplaçant pour ses hélicoptères de transport lourds CH-53G. Le programme de remplacement, baptisé Schwerer Transporthubschrauber (STH), se concentre sur deux hélicoptères : le H-47 ou le CH-53K. En janvier 2022, la Luftwaffe faisait voler 80 CH-53G/GA/GS Sea Stallion.

Un CH-53K King Stallion trop cher

Lockheed Martin s'associe avec plusieurs entreprises autour de ce programme :

Rheinmetall et Resier pour la simulation et l'entrainement

Hensoldt pour les systèmes de guerre électronique

Vincorion

MTU pour les moteurs et leur maintenance

ZF

Collins Aerospace pour l'intégration avionique

Rohde&Schwarz pour les radios sécurisées

Autoflug pour l'aménagement cabine

Liebherr

Hydro pour les équipements de support à terre.

Il s'agit de la variante la plus moderne du Ch-53G. De nombreux analystes et journaux spécialisés en aéronautique ont misé sur la réussite de Lockheed Martin en proposant un appareil semblable (mais beaucoup plus moderne) que les hélicoptères lourds actuellement en service dans la Luftwaffe. Cependant, son prix est beaucoup plus élevé que prévu : avec un budget de 5 milliard d'euros, la Luftwaffe ne peut acheter que 40 King Stallion alors que le programme STH prévoit un achat de 60 hélicoptères.

Une préférence pour le Chinook

Il est proposé par un partenariat entre Boeing et Airbus (officialisé le 25 mars dernier). L'offre inclut aussi d'autres partenaires tels que AERO-Bildung GmbH, CAE Elektronik GmbH, ESG GmbH, Lufthansa Technik, Honeywell Aerospace et Rolls-Royce Deutschland. Le président de Boeing Allemagne a d'ailleurs précisé que cette offre devait créer en Allemagne 500 emplois hautement qualifiés.

Or, d'après plusieurs journaux allemands, il semblerait que le gouvernement allemand ait porté sa préférence sur cet hélicoptère. Deux facteurs auraient joué dans cette décision : le prix trop élevé du CH-53K par rapport au H-47 et le fait que de nombreuses nations européennes disposant d'hélicoptères lourds utilisent également des Chinook. Le gouvernement devrait annoncer au parlement allemand sa décision officielle très prochainement. Aucune information n'est encore disponible sur le nombre d'hélicoptères commandés.