L'A-10 est de retour en Europe

Un déploiement en Europe

Le 5 mai 2022, un avion d'attaque A-10C s'est posé en Icelande, marquant le retour du très connu A-10 en Europe. Entre le 2 et le 20 mai, les 10 appareils participeront à l'exercice annuel Swift Response. L'exercice a lieu dans l’Arctique, la mer Baltique et l'Europe de l'Est. Il mobilise 9.000 militaires de 17 États différents, en ce compris, 2.700 militaires américains. Cet exercice a notamment été visible le 10 mai lorsque six avions de transports stratégiques C-17 ont décollé de Norvège vers l'Europe centrale.

Les avions se sont ensuite séparés :

Le 6 mai, quatre A-10 se sont dirigés vers la Norvège.

Le 7 mai, six A-10 ont volé vers la Macédoine du Nord.

Ils ne resteront pas au sein de ces deux pays puisqu'ils seront attendus en Lituanie, Lettonie, Estonie et Pologne. D'ailleurs, lors de précédents passages en Estonie, les entrainements comprenaient très souvent des atterrissages et décollages depuis des pistes non préparées ou depuis des routes/autoroutes.

Un chasseur de char toujours efficace

Ce déploiement vient juste après une série de tests effectués sur des chars équipés de blindages supplémentaires. En tout, ce sont deux A-10C qui ont effectué divers passages offensifs, dans diverses conditions, sur des chars équipés d'un blindage réactif explosif. Ce type de blindage est présent sous la forme de tuiles sur les véhicules et chars. Ces tuiles explosent à l'impact d'un missile ou d'un obus afin de réduire, voire même de stopper, son effet de perforation.

C'est la première fois qu'un test de ce genre a lieu : l'idée a germé au sein de l'USAF afin de voir si les différents types de blindages réactifs actuellement en service ne diminuent pas les différents moyens de destruction air-sol de ses appareils. Pour l'instant, seul l'A-10 était concerné pour ces tests. Il semblerait que son canon de 30 mm reste toujours redoutable pour les blindés, malgré l'emploi de blindage réactif explosif. Les tests ont également permis de confirmer que le missile air-sol antichar AGM-65L et la roquette AGR-20E restent également efficaces.