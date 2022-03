Analyse des commandes d'avions et de drones américains pour l'année fiscale 2023

... une diminution de certains avions en service...

Le budget concerne aussi la mise à la retraite de certains appareils. C'est le cas pour 15 AWACS E-3 Sentry basés sur la base aérienne de Tinker (Oklahoma, États-Unis). Ce n'est pas une mise à le retraite complète de la flotte de Sentry mais plutôt une préparation pour l'arrivée de son remplaçant. L'USAF disposera encore de 12 Sentry à Tinker et 4 positionnés entre les bases d'Elmendorf (Alaska, États-Unis) et Kadena (Kyushu, Japon). L'Armée de l'air a annoncé que le départ de ces avions ouvrira surement un trou dans les capacités de surveillance du ciel mais que ce problème ne sera pas insurmontable : le Secrétaire de l'Air Force a annoncé que son remplaçant allait prochainement être annoncé. De nombreuses pistes laissent à penser que ce sera le E-7 Wedgetail ( voir l'article centré sur ce sujet ).

L'USAF devrait aussi se séparer à terme des A-10 dans les cinq à six ans malgré leur récente rénovation et les échecs du F-35 en CAS. Les E-8 doivent aussi quitter le service actif ainsi que les plus vieux ravitailleurs KC-135 qui seront remplacés par les KC-46.

Plus étonnant encore, l'Air Force voudrait se séparer de 33 F-22, ramenant la flotte totale à 153 Raptor en service. Il s'agit avant tout d'appareils aux standards Block 20, dédiés à l'entrainement uniquement. Des appareils en première ligne les remplaceront pour l'entrainement des pilotes de F-22 mais ils pourront, au besoin, soutenir les autres F-22 en gardant une capacité de combat.