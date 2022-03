Le remplacement d'Air Force One accumule les retards

Le besoin de remplacer un avion vieillissant

Le 16 mai 2016, l'USAF annonçait que Boeing allait commencer les travaux préliminaires nécessaires au remplacement des deux VC-25A. Cette date ouvre également les discussions entre Boeing et l'Armée de l'Air américaine en vue de signer un contrat. En 2018, l'administration Trump officialise le contrat avec Boeing afin de remplacer les deux VC-25A, basés sur le Boeing 747-200, par deux VC-25B, basés sur le Boeing 747-800.

Celui-ci sera beaucoup moins coûteux à exploiter, plus efficace et mieux adaptés aux technologies actuelles que les deux appareils actuels,; opérationnels depuis 1990. A titre d'exemple, il est apparu lors des attentats du 11 septembre 2001 que le Président Bush pouvait coordonner ses armées ou déclencher le feu nucléaire depuis Air Force One, mais qu'il ne possédait aucun moyen de s'adresser au peuple américain, l'avion ne possédant pas le matériel et les installations requises.

En mars 2020, le premier Boeing 747-800 était reçu à la base aérienne de Kelly Field (Texas) pour commencer les travaux d'adaptation réalisés par Boeing lui-même, l'appareil perçu étant un modèle civil de série.