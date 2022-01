L'A-10 Thunderbolt II s'améliore, repoussant son remplacement par le F-35

Du tueur de char au meilleur ami des troupes au sol

L’A-10 ne pourra cependant démontrer sa capacité de tueur de char pour la première fois que lors de l’opération Tempête du Désert en Irak en 1991. C’est d’ailleurs au cours des premiers jours de l’invasion que l’A-10 obtient le surnom de « meilleur ami des troupes au sol » : durant les premiers jours de l’invasion, les troupes au sol pouvaient demander l'appui de n’importe quel appareil présent dans la zone d’opération afin d'obtenir un soutien aérien (missions dites de close air support ou CAS). Sept jours plus tard, entre 80 et 90% des demandes de soutien aérien étaient effectuées pour obtenir des A-10.

Ce pourcentage élevé s’explique par son excellente manœuvrabilité à faible vitesse, ce qui lui permet de rivaliser voire surpasser certains appareils plus modernes : là où un F-18A devait réaliser plusieurs passages au-dessus d'une cible, un A-10 n’en faisait qu’un.

Les pilotes de l'avion étaient également considérés plus rustiques et il n’était pas inhabituel pour eux de sortir une paire de jumelle au-dessus de la zone d’action, alors que les pilotes des autres types d’appareils "plus modernes" se concentraient davantage sur leurs écrans et capteurs électroniques.

A partir des guerres suivantes (Balkans, Afghanistan, Irak en 2003), l'avion est davantage utilisé comme appareil de soutien rapproché grâce à sa grande capacité d’emport de bombes et à son canon plutôt qu'en pur tueur de char.