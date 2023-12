JSX signe pour 150 Aura Aero Era

JSX signe une lettre d'intention pour 150 Era

JSX, numéro un mondial des transporteurs aériens régionaux et Aura Aero, le constructeur aéronautique français, ont signé une Lettre d’Intention portant sur l’Era, l’avion de transport régional 19 places hybride-électrique. L’accord concerne 50 avions plus 100 options. JSX est un transporteur aérien régional américain basé à Dallas au Texas, qui propose jusqu’à 120 vols charter publics quotidiens vers 24 destinations d’affaires et de loisirs couvrant l’Arizona, la Californie, le Colorado, la Floride, le Nevada, le Nouveau-Mexique, New York et le Texas aux Etats-Unis, ainsi que de nouvelles offres vers le Mexique et les Bahamas. JSX opère actuellement 47 appareils Embraer de la famille ERJ et emploie plus de 1 200 membres d’équipage. Avec cette commande pour jusqu’à 150 ERA, JSX entend utiliser la révolution hybride-électrique pour développer l’accès à des vols fiables pour les petites communautés à travers les Etats-Unis.

Une mise en service prévue pour 2028

Cette commande JSX, ainsi que le plan de mettre en service l'Era dès 2028 offrent un vaste réseau de vols point-à-point tout en confirmant la maturité du développement de l’avion, dont les économies d’exploitation et les performances environnementales et opérationnelles répondent au marché. Grâce à la confiance de clients aux Etats-Unis, Aura Aero a mis en place une équipe américaine et prépare le développement de son empreinte industrielle aux USA. ”Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par JSX, l’un des opérateurs-clé aux Etats-Unis, pour soutenir le développement de leur réseau régional", commente Jérémy Caussade, Président et Co-Fondateur d’Aura Aero. Era, notre avion bas-carbone, fournit les performances requises par JSX pour apporter des liaisons aériennes à davantage de populations locales”. Il ajoute : “Cet accord marque une nouvelle étape de notre développement aux USA, nous sommes impatients de démarrer ce nouveau défi !”, a t-il ajouté.