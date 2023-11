Aura Aero conseillé par Republic Airways pour l'ERA

Republic Airways devient conseiller stratégique d'Aura Aero pour l'ERA

Republic Airways (Republic) et Aura Aero, constructeur français et pionnier de l’aviation décarbonée, ont signé un Protocole d’Accord portant sur le développement de l’ERA, l’avion de transport régional 19 places à propulsion électrique. Republic Airways est l’une des principales compagnies aériennes régionales d’Amérique du Nord, basée à Indianapolis, Indiana. Elle opère plus de 200 appareils Embraer E170/175 pour des vols vers près de 100 destinations quotidiennes. Republic emploie plus de 6 000 professionnels de l’aviation et vole exclusivement pour Delta Air Lines, American Airlines et United Airlines.

Un support pour le développement technique et commercial d’ERA

Ce protocole d’accord pose les bases de la coopération entre Aura Aero et Republic quant à l’assistance que Republic apportera au programme ERA. Republic fournira essentiellement un support en termes de développement technique et commercial d’ERA. L’expertise de Republic dans l’aviation régionale permettra de renforcer la capacité d’Aura Aero à concevoir et faire certifier un avion éco-responsable et commercialement viable sur le marché hautement compétitif de l’Amérique du Nord.

Un avion régional qui se veut polyvalent

ERA sera un tout nouvel aéronef éco-responsable qui se veut être un avion exceptionnellement polyvalent : capable de transporter 19 passagers ou 1,9 tonnes de fret, il pourra aussi être configuré pour l’aviation d’affaires. Doté d’une cabine pressurisée, il pourra parcourir jusqu’à 1 600 km et atterrir sur les plus grands aéroports internationaux comme sur des pistes courtes et non préparées. L'entrée en service de l'appareil régional est prévue avant 2030 et le constructeur déclare avoir un carnet de commandes et protocoles d'accord de près de 350 exemplaires, qui représente un montant total de 3,5 Md €.