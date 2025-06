Paris Air Show 2025 : TotalEnergies se rapproche d'Avril pour développer une filière française de production de SAF

TotalEnergies et Avril, leader industriel et financier de la filière française des huiles et protéines végétales, ont conclu un accord dans le cadre du Salon aéronautique du Bourget pour étudier ensemble le développement d’une filière française de cultures intermédiaires destinées à la production de carburants aériens durables (SAF), et ainsi contribuer à réduire les émissions de CO2 du transport aérien. Cet accord s’inscrit dans le contexte d’une dynamique ambitieuse portée par l’Union européenne, qui impose dès 2025 l’incorporation de 2 % de carburants durables dans l’aviation, avec un objectif de 70 % à l’horizon 2050.

Les cultures intermédiaires d'induisent pas de concurrence d'usage

Les cultures intermédiaires sont des cultures semées entre deux cultures dites principales, sur une même parcelle. De ce fait, elles ne requièrent pas de terres supplémentaires et n’entrent pas en compétition avec l’alimentation humaine et animale, tout en étant sources de revenus complémentaires pour les agriculteurs. Elles sont éligibles par la règlementation européenne pour la production de SAF. Ces cultures permettent en outre la coproduction de protéines végétales, contribuant ainsi à la souveraineté protéinique de la France et de l’Europe dans l’alimentation animale. Elles présentent par ailleurs de nombreux avantages agronomiques : notamment, elles limitent l’érosion des sols, en améliorent la structure, réduisent les pertes hydriques et participent à la préservation de la biodiversité.

Structurer une filière française pérenne de production

Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies et Avril évalueront donc l’ensemble la chaîne de valeur, depuis la sélection des variétés végétales jusqu’à la production de biocarburants, avec pour objectif la structuration d’une filière française pérenne. Avril fournira les huiles végétales issues des cultures intermédiaires à TotalEnergies qui les transformera en carburants aérien durable dans ses bio-raffineries françaises et par co-processing dans ses raffineries françaises et européennes. « La filière française des carburants aériens durables à base de cultures intermédiaires oléagineuses prend concrètement forme. Cet accord avec TotalEnergies constitue une avancée décisive vers la construction d’un modèle local, performant et compétitif au service de la décarbonation du transport aérien. Ce modèle innovant réunit le monde agricole et les acteurs industriels autour d’un objectif commun, en s’appuyant sur l’expertise historique d’Avril dans la structuration de filières. Aux côtés de partenaires industriels comme TotalEnergies, Avril est pleinement mobilisé pour concrétiser cette ambition créatrice de valeur pour l’ensemble des acteurs, de l’amont agricole à l’aval industriel » a déclaré Emmanuel Manichon, Directeur Général, Première transformation & Energies renouvelables d’Avril.