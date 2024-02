Joby Aviation reçoit l'approbation de la FAA pour son plan de certification de la propulsion

La FAA a accepté le plan de certification pour le système de propulsion de Joby

Joby Aviation a annoncé le 9 février 2024 que l'administration américaine de l'aviation civile, la FAA, a accepté son plan de certification pour le système de propulsion de Joby, marquant ainsi une étape cruciale vers l'obtention de la certification de type pour l'aéronef de la société. Le plan de certification accepté comprend l'unité de propulsion électrique de Joby, le système d'hélice, la commande de pas variable, la pompe de refroidissement, les nacelles et le câblage électrique associé, définissant clairement la voie à suivre pour certifier ces systèmes en vue de leur utilisation dans le cadre d'opérations commerciales de transport de passagers.

Vers la certification

"Nous disposons désormais d'une voie approuvée dans notre programme de certification pour l'ensemble des systèmes structurels, mécaniques et électriques de notre aéronef. Cela ouvre la voie à notre équipe pour exécuter ce chemin avec une approche bien définie des essais et analyses pour le crédit, alors que nous continuons à mener l'industrie vers la certification d'un taxi aérien électrique avec la FAA ", a déclaré Didier Papadopoulos, président de l'OEM des avions chez Joby.

Trois phases réalisées sur cinq

Avec l'acceptation de tous les plans de certification sauf un et l'examen du document final par la FAA, Joby est sur le point d'achever la troisième des cinq phases du processus de certification de type et se concentre désormais sur la quatrième étape, qui comprend des essais et des analyses détaillés des composants et des systèmes de l'aéronef. En 2023, Joby a réalisé 30 tests de crédit avec la FAA, couvrant un certain nombre d'unités électroniques de vol ainsi que des matériaux structurels. Les méthodes et processus d'essai validés par ces tests jettent les bases de l'expansion continue de l'entreprise en matière d'essais pour le crédit de la FAA.

Un service de taxis aériens aux Émirats arabes unis au début 2026

Joby a également reçu récemment son certificat de maintenance Part 145 de la FAA, ce qui lui permet d'effectuer certaines activités de maintenance sur des aéronefs et marque une autre étape clé sur la voie de la commercialisation du service d'aérotaxi électrique de Joby. Lequel a annoncé le 11 février 2024 la signature d'un accord définitif avec l'autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA) pour lancer des services de taxis aériens dans l'émirat d'ici au début de 2026, Joby visant des opérations initiales dès 2025.