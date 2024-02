Joby Aviation lancera son service de taxis aériens à Dubaï dès 2025

Un accord d'exploitation pour une durée de 6 ans

Joby Aviation a annoncé le 11 février 2024 la signature d'un accord définitif avec l'Autorité des routes et des transports (RTA) de Dubaï pour lancer des services de taxi aérien dans l'émirat d'ici le début de 2026, Joby visant des opérations initiales dès 2025. L'accord, signé lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï en présence du Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et dirigeant de Dubaï, confère à Joby le droit exclusif d'exploiter des taxis aériens à Dubaï pendant six ans. L'accord prévoit une série de mesures de soutien de la part de la RTA, y compris des mécanismes financiers, pour l'entrée et la maturation des opérations de service à Dubaï.

Quatre premiers vertiports à Dubaï

Joby a également signé un accord avec Skyports, qui concevra, construira et exploitera quatre premiers sites de vertiport à Dubaï. RTA, Skyports et Joby ont travaillé ensemble pour identifier l'aéroport international de Dubaï (DXB), Palm Jumeirah, Dubai Marina et Dubai Downtown comme lieux de lancement du service de taxi aérien de Dubaï. L'aéronef de Joby, qui a été présenté pour la première fois dans la région lors du Sommet mondial des gouvernements, est conçu pour transporter un pilote et quatre passagers à une vitesse pouvant atteindre un peu plus de 300 km/h. Il sera exploité par la société, et le trajet entre l'aéroport international de Dubaï et Palm Jumeirah ne devrait durer que 10 minutes, contre 45 minutes en voiture.

En conformité avec les normes de la FAA

Joby et la RTA ont travaillé en étroite collaboration avec l'Autorité générale de l'aviation civile (GCAA) des Émirats arabes unis pour s'assurer qu'il existe une voie réglementaire. Le cadre réglementaire de la GCAA s'appuie sur les normes de la FAA et prévoit des tests et des analyses supplémentaires de la part de l'entreprise, ainsi qu'un niveau élevé de surveillance de la part du régulateur et un processus d'examen opérationnel continu afin de garantir une sécurité permanente pour les premières opérations. RTA, Joby et Skyports vont maintenant travailler sur un large éventail de sujets, allant de la conception du parcours client à l'engagement des parties prenantes et à l'intégration du service de Joby dans le réseau de transport public plus large de Dubaï. Pour soutenir le développement de ses activités à Dubaï, Joby a créé une entité opérationnelle locale et a l'intention de recruter localement la majorité de son équipe opérationnelle. L'entreprise envisagera également de localiser d'autres activités commerciales globales à Dubaï et dans la région. Joby a récemment annoncé qu'elle participerait au cluster Smart and Autonomous Vehicle Industry (SAVI) mis en place par l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO), dans le cadre de l'exploration d'opérations plus larges à travers les Émirats arabes unis.