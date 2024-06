Jean-Christophe Lambert, co-fondateur et PDG d’Ascendance, est nommé président de StartAir by GIFAS

Président de StartAir by GIFAS

Ascendance, jeune pousse oeuvrant de la décarbonation de l’aviation, annonce la nomination de Jean-Christophe Lambert, co-fondateur et PDG, en tant que Président de StartAir, by GIFAS - Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales. Il prend ainsi la tête du club des startups françaises de la filière aéronautique et spatiale, aux côtés de Thomas Hiriart, PDG de ION-X, nommé Vice-Président. Jean-Christophe Lambert a une expérience poussée de l'aviation décarbonée, puisqu'il a entre autres et par le passé travaillé chez Airbus et aux côtés de Jean Botti notamment sur l'E-Fan, avant de co-fonder Ascendance Flight Technologies.

Un bureau de 10 membres et 64 startups françaises

Pour la première fois, le StartAir se dote d’un bureau composé de 10 membres qui a pour objectif de travailler à la préparation de la feuille de route mondiale pour 2025. Ces deux nominations marquent le développement de StartAir, à l’initiative du GIFAS, qui regroupe aujourd’hui 64 startups françaises. StartAir organisera également une conférence sur « La contribution des startups à l’innovation dans l’industrie aérospatiale française », qui se tiendra en octobre prochain.

Feuille de route mondiale pour 2025

« Je suis très honoré par cette nomination et je suis ravi de la mener avec un bureau motivé et représentatif de la diversité des start-ups aérospatiales en France. Je salue cette initiative du GIFAS (groupement industriel des industries françaises de l'aéronautique et du spatial) et le travail mené depuis plusieurs années qui permet aujourd'hui de rassembler 64 start-ups dans StartAir et de les intégrer à la filière. Je crois beaucoup à la valeur créée par les collaborations croisées entre les grands groupes, les PME/ETI et les start-ups. Nous allons travailler dès à présent sur notre feuille de route pour accélérer l'implication et la contribution des start-ups dans l'écosystème industriel existant de l'aérospatial et de la défense. », commente Jean-Christophe Lambert, CEO et co-fondateur d’Ascendance.