Japon : nouvel échec du lanceur H3, un précieux satellite perdu

Plusieurs fois reporté, le décollage a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 décembre à 02 h 51 heure de Paris. La fusée H-3 a correctement décollé du Tanegashima Space Center et l’étage a correctement fonctionné. Le problème vient de l’étage supérieur.

D’après les informations partagées par le communiqué de presse de l’agence spatiale japonaise (JAXA) et en conférence de presse post-lancement, la première mise à feu du moteur a duré 27 secondes de trop. La seconde mise à feu du moteur, assurant la manœuvre d’insertion en orbite avant la séparation du satellite, a également été retardée de 15 secondes et s’est instantanément arrêtée. La télémétrie indique que la pression dans le réservoir d’hydrogène liquide avait commencé à baisser après la première mise à feu. Le satellite n’a pas pu être mis sur la bonne orbite. Du fait d’un périgée trop important, il devrait brûler dans l’atmosphère après quelques tours d’orbite.

Le Japon de nouveau sans lanceur

La JAXA a ouvert une enquête. Le temps de déterminer les causes du problème, la fusée H-3 développée par MHI va rester clouée au sol. La petite fusée Epsilon étant dans le même état depuis plusieurs années, la JAXA se retrouve de nouveau sans lanceur. L’avenir de la H-3 s’annonce délicat, avec un compteur qui affiche deux échecs en sept vols. Le premier échec a eu lieu en mars 2023, également à cause d’une défaillance du second étage.