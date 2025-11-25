Hypersonique : un étrange clip d’une start-up en Chine suggère de bombarder le Japon

Clip polémique sur fonds de tensions entre la Chine et le Japon

Le 25 novembre, Space Transportation change de ton en annonçant rejoindre l’industrie de défense et dévoile son missile hypersonique, le Tianxing YKJ-1000. D’une portée annoncée de 500 à 1300 km, le planeur hypersonique qu’il emporte peut atteindre Mach 5 à 7. La vidéo laisse penser qu’il est capable d’identifier seul la cible dans sa phase de vol planante. Le clip montre qu’un premier essai a été réalisé. On y voit le missile décoller d’une rampe de lancement mobile intégrée dans un conteneur. Le missile décolle à l’aide d’un premier étage à propulsion solide. Le second étage se compose du planeur hypersonique et dispose de deux moteurs dont on ignore le type de propulsion (possiblement liquide).

Le clip promotionnel semble normal à l’exception de l’épilogue où on voit plusieurs missiles YKJ-1000 se diriger vers le Japon. Le message interroge : Space Transportation n’avait jamais pris position contre le Japon auparavant. Ce message surgit en pleine crise de tensions entre la Chine et le Japon autour de Taïwan. La nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi avait évoqué le 7 novembre la possibilité d’une intervention militaire si jamais la Chine décide d’envahir Taïwan. En réponse, la Chine a pris plusieurs mesures de rétorsion, surtout économiques. Selon CGTN, 12 liaisons aériennes entre la Chine et le Japon ont été annulées, ce qui limitera les recettes nippones avec moins de touristes chinois.

La tension est encore montée d’un cran aujourd’hui avec le déploiement d’avions sur l’île de Yonaguni, en réponse à la détection d’un drone présumé chinois dans l’espace aérien entre l’île nippone et Taïwan. Le ministre japonais de la Défense était aujourd’hui en déplacement sur l’île, où le Japon a décidé de déployer des missiles sol-air moyenne portée Type 03 Chū-SAM.

Le clip de Space Transportation est un signe de l’alignement de l’industrie chinoise avec l’agressivité de l’État envers Taïwan, moins de trois mois après le défilé militaire du 3 septembre, où étaient présentés des missiles hypersoniques YJ-15, YJ-19, YJ-18C et DF-17. L’YKJ-1000 peut être un complément au missile DF-27, dont la portée excède 8000 km. Selon d’où il est tiré depuis le territoire chinois, l’YKJ-1000 peut atteindre des cibles japonaises.