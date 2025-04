Integral E poursuit sa campagne d’essais en vol

Mise dos pour l'Integral S

Depuis son premier vol le 3 décembre dernier, Integral E, le biplace de formation tout électrique à capacité voltige d’Aura Aero, enchaîne les vols d’essais dans le cadre de sa campagne de certification, et a déjà réalisé 15 vols. Le 16 avril 2025, soit quatre mois après son tout premier décollage, Integral E a effectué avec succès son premier vol dos, confirmant les performances et la fiabilité de l'appareil lors de cette manœuvre-clé en voltige aérienne et marquant un pas de plus vers sa certification, attendue d’ici la fin de l’année prochaine.

Une campagne d'essais qui se déroule comme prévu

« La campagne d’essais d’Integral E se déroule comme prévu et nous sommes très satisfaits des performances de l’avion! », commente Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président d’Aura Aero. « Les avions de la famille Integral, et notamment Integral E, sont très attendus par les aéroclubs et les écoles de formation dans le monde, qui cherchent toutes à décarboner leurs opérations », ajoute-t-il.

Une autonomie d'une heure de vol

L'appareil monomoteur monoplan à voilure basse se caractérise en effet par son silence et son respect de l’environnement, grâce à son moteur Safran ENGINeUS – premier moteur d’avion électrique certifié au monde. À son entrée en service, Integral E disposera d’une autonomie de vol de plus d’une heure et d’une capacité de supercharge de 30 minutes. Ses performances inégalées permettront également de diviser par deux le coût de l’heure de vol par rapport à un avion thermique de cette catégorie. Disponible en versions R (formation, voltige – train classique) ou S (formation, UPRT – train tricycle), il sera également décliné en version remorqueur de planeur, contribuant à réduire encore plus l'empreinte environnementale et sonore de cette activité.

Integral R, S et E

La gamme Integral est une famille d’avions biplace côte-à-côte de formation à capacité voltige, adaptés à un usage civil ou militaire et disponibles avec motorisation thermique (moteur Lycoming) ou électrique (moteur Safran ENGINeUS). Tandis que les premières livraisons d’Integral E sont attendues fin 2026, celles d’Integral R ont débuté ce mois d’avril avec la livraison d’un premier avion à Dijon Voltige, club emblématique de la voltige française. Les premières livraisons d’Integral S sont, elles, attendues d’ici la fin de l’année.