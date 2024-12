Integral E d'Aura Aero a fait son premier vol

Un premier vol pour le E

Integral E, la version électrique de l’avion biplace d’Aura Aero dédié à la formation, à la voltige et au loisir, a effectué, ce mardi 3 décembre, son premier vol d’essai, depuis l’aéroport de Toulouse-Francazal. Plus silencieux, le nouveau biplace d’Aura Aero ouvre la voie à la décarbonation de l’aviation légère. Comme à l’époque des grandes “premières” de l’aviation, profitant d’un vent faible et de conditions météorologiques adéquates, le premier prototype d’Integral E, immatriculé F-WIAE, s’est élancé de lapiste de Toulouse-Francazal ce matin à 8h48. Ce vol constitue véritablement une première mondiale car il ouvre la voie à la décarbonation de l’aviation légère pour cette nouvelle catégorie d’appareils, destinée à être produite en série.

Une entrée en service en 2026

À son entrée en service, Integral E disposera d’une autonomie de vol de près d’une heure et d’une capacité de super-charge de 30 minutes. Ses performances inégalées permettront également de diviser par deux le coût de l’heure de vol par rapport à un avion thermique de cette catégorie. Aura Aero compte déjà un carnet de commandes de plusieurs centaines d’exemplaires, dans les trois versions d'Integral. La version Integral E sera également proposé en version remorqueur de planeur. Si les premières livraisons d’Integral R sont prévues en tout début d’année 2025, l’entrée en service de la version électrique devrait avoir lieu en 2026, au terme de deux ans d’essais en vol.

La famille Integral au complet

« Le premier vol d’Integral E est un énorme pas en avant, non seulement parce que la famille Integral est désormais complète », a commenté Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero. « Cet appareil est l’un des premiers à répondre, en version électrique, à de nombreux besoins exprimés par les écoles de formation et les aéroclubs. Nous sommes très fiers du chemin parcouru depuis six ans et du succès commercial que rencontre déjà la famille Integral », a t-il ajouté.