Il y a 30 ans, premier appontage d'un Rafale Marine

Après différents essais en vol, l’avion est envoyé aux États-Unis durant l’été 1992 et en 1993 afin de simuler des catapultages et appontages sur les bases aéronavales de Patuxent River et Lakerhurst. Ces bases sont alors équipées de pistes disposant de câbles d’appontage (avec le miroir, les différents marquages, etc) et de catapultes.

Le 12/12/91, le prototype Rafale M01 réalisait son premier vol, ouvrant la voie à la version embarquée du Rafale. Il répond aux contraintes d’un avion embarqué : train d’atterrissage renforcé, systèmes du jaugeage plus précis, et traitement anticorrosion. #NotreDéfense pic.twitter.com/fWwkdmwnHj

Comme expliqué précédemment, en avril 1993, l’un des deux porte-avions de la Marine nationale reçoit le M01. Si des appontages et catapultages sont bien évidemment effectués, ils ne représentent qu’une partie des objectifs de ce bref déploiement en mer : analyse de l’appareil sur le pont d’envol, établissement des premières procédures sur pont d’envol, état de l’appareil, mise en place sur un ascenseur, dans le hangar, etc.

D'autres campagnes d'essais seront effectuées à terre et en mer... jusqu'au 6 juillet 1999. A 13h38, Eric Gérard effectue le tout premier appontage sur le Charles de Gaulle dans le Super-Étendard n°35 (préservé sur le site de Thales de Kestéria à Brest [coordonnées GPS 48.375352289121004, -4.554380308241779]). Il est suivi à 19h04 par le Rafale M02, à nouveau piloté par Yves Kerhervé. Le lendemain, le Rafale M02 sera le premier avion à être catapulté depuis le nouveau bâtiment de la Marine nationale.

Au tour de l’USS Enterprise

Si le Rafale peut "apponter" et "être catapulté" depuis des pistes terrestres aux États-Unis équipées de catapultes et de brins d'arrêt, il faudra attendre avant de voir le premier Rafale sur un porte-avions américain : la Marine nationale et l'US Navy disposent d'appareils capable d'apponter et d'être catapultés sur les porte-avions des deux marines. Cette interopérabilité est très utile lors de certains déploiements et permet d'allonger la portée des appareils des deux nations. Des essais en touch and go sont effectués sur le pont de l'USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69, classe Nimitz) en mai 2005 mais aucun appontage (ni catapultage) n'avait été effectué. En revanche, le 23 juillet 2007 deux Rafale M F2 appontent pour la première fois sur le porte-avions USS Enterprise (CVN-65, unique navire de sa classe).

Interopérabilité avec l’US Navy

Cette interopérabilité sera d'ailleurs très utile en 2018 : alors que l'unique porte-avions français est en cale sèche pour un entretien et une modernisation, la Marine nationale et l'US Navy organisent l'opération Chesapeake. En avril 2018, près de 350 marins français, 12 avions de combat Rafale M et 1 avion de guet aérien avancé et de commandement E-2C Hawkeye se dirigent vers les États-Unis. Ils y perfectionneront et maintiendront leur capacité aéronavale depuis les bases aéronavales américaines. Du 8 au 18 mai 2018, ils auront alors l'occasion d'effectuer une campagne d'exercices depuis le porte-avions USS Georges H.W. Bush (CVN-77, classe Nimitz). A cette occasion, la Marine nationale avait d'ailleurs présenté l'opération via de petits extraits vidéo sur Youtube (premier extrait ci-dessous).