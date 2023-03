Poker 2023-01 : un Rafale M catapulté avec un missile nucléaire ASMP-A

Trois vecteurs dont deux aériens

La dissuasion nucléaire française repose sur 3 vecteurs différents :

les quatre sous-marins nucléaires lanceur d'engin (SNLE) de la classe Le Triomphant, regroupés au sein de la Force océanique stratégique (FOST) et équipés de 16 missiles stratégiques mer-sol M51 (mirvé, 6 à 10 ogives)

les avions de combat Rafale des Forces aériennes stratégiques (FAS) emportant un missile Air-Sol Moyenne Portée-Amélioré (ASMP-A, une seule ogive)

les avions de combat Rafale M de la Force aéronavale nucléaire (FANu), projetés depuis le porte-avions Charles de Gaulle, également équipé d'un ASMP-A

Si cette dissuasion discrète et très secrète, elle doit pouvoir être visible pour dissuader mais aussi s'entrainer dans des conditions réelles. Dans cette optique, l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE) organise chaque année l'exercice Poker. Certains exercices sont aussi organisés en fonction de certaines actualités pour rappeler la puissance française. Le 20 septembre 2022, hasard du calendrier ou non*, alors que le Président français Emmanuel Macron lisait l'un de ses discours les plus durs à l'ONU (notamment envers la Russie et sa décision d'envahir l'Ukraine), l'AAE organisait l'exercice Poker 2022-03.

Poker 2023-1

Durant la nuit du 2 au 29 mars, les FAS ont organisé l'exercice Poker 2023-01, le tout premier exercice stratégique pour cette année. Les différents avions engagés ont ainsi simulé un raid aérien stratégique en profondeur suivant un schéma général semblable aux précédents exercices Poker ( détails dans l'article sur Poker 2022-04 ) ;

regroupement des différents avions du raid sur la Bretagne trajet vers la cible (Bretagne -> golfe de Gascogne -> Pyrénées -> golfe du Lion) phase offensive, avec des combats aériens entre l'escorte et des chasseurs de l'AAE simulant une force d'opposition (OPFOR) et les avions stratégiques simulant le tir sur cible dans le centre de la France, tout en évitant la défense antiaérienne.

La troisième phase est assez bruyante pour de nombreux français dormant paisiblement dans le centre de la France ; les Rafale doivent voler en basse altitude à une vitesse supersonique afin de reproduire le plus fidèlement possible la phase d'attaque et de largage du missile nucléaire. Il faut noter qu'il s'agit d'un des grands exercices de l'Armée de l'Air et de l'Espace : KC-135R, A330 MRTT, Rafale, E-3F Sentry, Mirage 2000-5,... sont mobilisés. Si les chiffres peuvent varier, ce sont en générale une cinquantaine d'appareils divers qui sont mobilisés près de quatre fois par an ! Il est d'ailleurs possible de les suivre en temps réel sur les sites de live tracking : les ravitailleurs en vol KC-135R Stratotanker et A330 MRTT et l'avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) E-3F Sentry étaient visibles, comme précisé dans les tweets ci-dessous.