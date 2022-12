Poker 2022-04 : raid aérien stratégique simulé pour l'Armée de l'Air et de l'Espace

Poker 2022-4 est lancé

Le 13 décembre, peu après 22h10 (heure de Paris), plusieurs appareils de l'Armée de l'Air et de l'Espace ont décollé depuis plusieurs bases aériennes en France. Certains de ses appareils font partie des Forces aériennes stratégiques (FAS) et participent à leur quatrième et dernier exercice de l'année 2022 : Poker 2022-4 est lancé ! Les exercices Poker ont pour objectif d'entrainer les FAS mais aussi tous les appareils de combat et de soutien qui pourraient être déployés auprès des avions des FAS en vue d'une frappe nucléaire aérienne. Cet exercice est également un rappel des capacités nucléaires françaises.

Une "partie de Poker" standard au sein de l'AAE

En fonction des opérations Poker et des unités engagées, les moyens et effectifs peuvent différer. Toutefois, les schémas de la majeure partie des précédentes opérations Poker se produit en trois phases.

Phase 1 : montée en puissance

Cet exercice rassemble environ 50 avions de combat et de soutien, divisés en deux forces : une force de frappe stratégique, regroupant le gros des appareils ainsi que les Rafale des Forces aériennes stratégiques. Les autres avions de combat et quelques ravitailleurs jouent le rôle de force d'opposition (OPFOR). L'Armée de l'Air et de l'Espace mobilise donc un nombre important d'appareils qu'il faut rassembler et préparer :

une majorité d'avions de combat Rafale et Mirage

des ravitailleurs en vol A330 MRTT et KC-135FR

un avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) E-3F Sentry

Une fois l'opération lancée, ces avions décollent : la force de frappe se dirige vers la Bretagne et l'OPFOR se dirige vers le Massif central.

Phase 2 : raid à longue distance

Une fois rassemblé au-dessus de la Bretagne, la deuxième phase commence. Il s'agit simuler la longue distance du raid aérien stratégique : les avions sont ravitaillés par plusieurs avions ravitailleurs au-dessus de la Bretagne. Les appareils vont alors filer plein Sud jusqu'aux Pyrénées pour ensuite se diriger vers la Méditerranée. Un deuxième ravitaillement est également organisé avant le début de la phase 3.

Phase 3 : raid nucléaire

Il s'agit de la phase offensive de l'opération Poker : l'OPFOR doit tenter d'empêcher les avions FAS d'atteindre un point de largage, simulant le point de largage des missiles nucléaires ASMPA-R. Cependant, les Rafale sont escortés par des avions de combat que l'OPFOR devra aussi prendre en compte. D'ailleurs, certains de nos lecteurs ont peut-être entendus les appareils puisque les avions des FAS ont plutôt tendance à voler bas afin d'éviter toute détection. Il est également possible qu'une ou plusieurs batteries antiaériennes sont déployées par l'OPFOR, d'où la nécessité de voler en basse altitude.

Quelques avions visibles

Les missions des Forces aériennes stratégiques étant classées, peu d'informations sont disponibles. Il est toutefois certains que les Rafale des FAS n'emportent pas de missile nucléaire ASMPA-R actif mais bien simulé. Le trajet est également connu car un NOTAM (disponible à la fin de cet article) est émis avant l'opération afin de réserver certaines zones de l'espace aérien français pour les appareils de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Enfin, les appareils de soutien sont, en fonction des appareils, visibles durant une partie ou toute la durée de l'opération Poker. Ainsi, pour le dernier exercice Poker de l'année 2022, l'AAE avait mobilisé :