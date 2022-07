4 juillet 1986 : le Rafale décolle pour la toute première fois

Le Rafale A vole...

Un premier vol

Le 4 juillet 1986, c'est l'effervescence sur la base aérienne 125 d'Istres (Bouches-du-Rhône) : le Rafale s'aligne sur la piste et décolle pour la toute première fois (vidéo ci-dessous). Le pilote effectue les premiers essais et passe - sans post-combustion - le mur du son pour atteindre Mach 1,32 et effectuera aussi un virage à 5g. Il faut noter que l'avion est équipé à l'époque de deux moteurs américains F404-GE-400.

Cependant, une tradition de chez Dassault ne sera pas respectée pour la toute première fois et ce, depuis le vol d'essai du MD 315 Flamant ; la traditionnelle question de Marcel Dassault sur le comportement de l'appareil au pilote d'essai lors de sa descente d'avion. En effet, Marcel Dassault s'est éteint le 17 avril 1986.

Une première démonstration réussie

Le 2 septembre 1986, vers 14h40, le concurrent direct du Rafale , l'European Aircraft Project (EAP) s'élance dans les airs. La démonstration est timide : le pilote a comme instruction de ne pas poussez l'appareil il ne vole que depuis le 8 août et n'a qu'une quinzaine de vols au compteur. A l'inverse, le Rafale s'élance à 15h40 et effectue une démonstration impressionnante, avec un décollage en chandelle et un atterrissage court et à très basse vitesse.

Une retraite bien méritée

En 1989, le Rafale effectue des approches et simulations d'appontage en vue de la version Marine du Rafale. Le 12 juillet 1989, la première phase d'essai se termine avec 431 heures de vol. La second phase ne débute qu'à partir du 27 février 1990 car l'avion est retourné à l'usine pour recevoir un moteur SNECMA M88-2 (moteur gauche) mais garde un F404-GE-400 américain à droite. Les essais sont concluants et le 24 janvier 1994, le démonstrateur Rafale A effectue son 867ème et dernier vol en compagnie de quatre prototypes opérationnels. Comme le montre le tweet ci-joint, le Rafale A est visible sur le tarmac du Musée de l'Air et de l'Espace.