Hynaero et Aresia associés pour le développement du Frégate F100

Développer le programme F-100

Aresia, équipementier aéronautique de premier rang, entreprise qui combine conception, fabrication, maintien en conditions opérationnelles de pièces et sous-ensembles, et Hynaero, entreprise bordelaise spécialisée dans la conception d’avions amphibies, annoncent la signature d’un partenariat dans le développement du programme Fregate-F100. Ce dernier est un avion amphibie bombardier d'eau de nouvelle génération, répondant aux défis de la lutte contre les incendies de forêt, de la préservation de l'environnement et du renforcement de la souveraineté industrielle et sécuritaire de la France et de l'Europe. Avec une capacité opérationnelle doublée, cet avion s'inscrit dans une dynamique de renouvellement des flottes vieillissantes et d’équipement des pays accédants.

Répondre aux enjeux environnementaux et industriels

En s'associant à Hynaero, Aresia souligne son engagement en faveur de l’innovation technologique au service de la protection de l’environnement et de la sécurité civile. Le Fregate-F100 réduira l'impact des incendies sur les écosystèmes contribuant ainsi à la lutte contre l’emballement climatique. De plus, il présente une opportunité majeure de réindustrialisation pour la France et les pays partenaires, avec la création de plus de 2500 emplois pour l’usine d’assemblage et le système de la supply-chain. Pour ce faire, Aresia s’appuiera sur son expertise centenaire de partenaire majeur des grandes entreprises et des organismes étatiques de l’aéronautique civile et de défense. Sa mission est de concevoir, fabriquer et maintenir des équipements pour l’aéronautique civile et de défense. « La collaboration entre entreprises est essentielle pour innover et répondre aux défis technologiques. En unissant nos forces, nous combinons nos expertises pour développer des solutions innovantes et efficaces. Nous nous inscrivons ainsi dans l'initiative d’Hynaero pour l’amélioration et la pérennisation de la lutte contre les incendies, tout en contribuant ensemble à notre souveraineté industrielle », commente Sylvain Rousseau, Président Directeur Général d’Aresia.

Offrir une alternative moderne et efficace aux flottes vieillissantes actuelles

« Cette alliance nous permettra d'accélérer le développement du Fregate-F100, offrant ainsi une alternative moderne et efficace aux flottes vieillissantes actuelles. Notre objectif est de répondre aux besoins urgents de la lutte contre les incendies de forêt, et de positionner la France et l'Europe comme leaders dans ce domaine. Aresia vient étoffer notre système de partenariats industriels et renforce notre capacité à répondre à la demande pressante du marché et à créer un impact positif durable pour les générations futures. », commente David Pincet, président fondateur d’Hyanero.