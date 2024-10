HynAero et Zelin partenaires autour du Frégate F100

HynAero et Zelin ont signé un partenariat de coopération stratégique pour le Frégate F100, l’hydravion amphibie bombardier d’eau nouvelle génération. HynAero, la jeune pousse bordelaise qui travaille à la conception et la fabrication d’un avion amphibie bombardier d’eau de nouvelle génération, le Fregate-F100, est heureuse d'annoncer la signature d'une coopération avec Zelin, bureau d'étude toulousain spécialisé en modélisation numérique haute précision et éditeur de jumeaux numériques.

Simulation hydrodynamique et jumeau numérique

Le partenariat, marque le début des études de faisabilité dans les domaines de la simulation hydrodynamique et de jumeau numérique de l’avion amphibie. « Nous sommes ravis de concrétiser ce partenariat avec Zelin, qui ont une très forte expérience de simulation numérique dans le secteur aéronautique et naval », déclare Cédric Savineau, l’un des 4 co-fondateurs et Directeur Technique et Industriel de HynAero. "Cet accord représente, un soutien financier et d’expertise conséquent et une avancée significative pour les prochaines phases de notre développement », ajoute Cédric Savineau.

Un programme unique et singulier

Julien Senter, PDG de ZELIN, exprime également son enthousiasme pour cette nouvelle collaboration : « Le programme Fregate F100 est unique et singulier dans l’univers aéronautique. Il combine la protection de notre environnement, l’avenir de nos enfants, dans la crise climatique que nous connaissons. L’opportunité de pouvoir collaborer dans ce programme complexe suscite l’enthousiasme et la mobilisation de toute notre équipe d’experts ».