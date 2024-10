Un successeur au « Canadair » est en développement en France

La flotte vieillissante de bombardiers d’eau « Canadair » a vu ses coûts s’envoler et sa disponibilité réduire au fil du temps. Si elle a besoin d’être complétée dans un premier temps, elle devra être remplacée à terme. Plusieurs propositions plus ou moins sérieuses ont été avancés. La dernière en date, celle de Hynaero, est probablement la plus prometteuse. Son but : conserver les qualités intrinsèques du « Canadair » au travers d’une cellule moderne, avec de meilleures capacités, plus de sécurité et une avionique moderne associée à la maintenance prédictive.