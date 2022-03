Guerre : deux Antonov An-124 ukrainiens opèrent depuis la base aérienne d'Istres

Cinq An-124 hors d'Ukraine avant l'attaque russe

L'aéroport de Gostomel ou Hostomel, également dénommé aéroport Antonov car il était la base d'exploitation de la compagnie aérienne ukrainienne dédiée dans le transport de fret hors gabarit au moyen de ses sept Antonov An-124 et du mythique An-225 a fait l'objet de combat acharné entre soldats ukrainiens et russes. L'An-225 a été détruit par l'armée russe. En situation de maintenance, il n'a pas pu s'échapper. Par contre, sur les sept An-124, cinq d'entre eux se trouvaient hors d'Ukraine lors de l'attaque de la Russie dont quatre identifiés à Penang en Malaisie (UR-82007), en Australie (UR-82008), en Autriche (UR-82027) et au Kirghizistan (UR-82029).

Deux An-124 pour le déploiement français en Roumanie



Les deux An-124 sont utilisés par la France, notamment pour les missions de déploiement des moyens militaires français en Roumanie, et peut-être aussi, pour acheminer des matériels militaires promis par la France, et dont on ne connaît pas le détail encore. Un An-124 a décollé ce matin très tôt de la base aérienne d'Istres. Le détail de sa cargaison n’a pas été livré. C’est aussi d’Istres que partent les troupes de la 27e brigade d’infanterie de montagne (BIM) pour la Roumanie. Ils y formeront le bataillon multinational interallié sous responsabilité française. Les identités des autres contributeurs ne sont pas encore connus.

Airbus A330 aussi mobilisé pour le transport

Air&Cosmos a pu également voir un C-130H de l’armée danoise sur la base d’Istres. Il pourrait, dans le cadre du commandement européen du transport aérien (EATC), contribuer à la projection du personnel français vers les zones de déploiement avancé, en Estonie et en Roumanie. L’état-major des armées a estimé hier que le déploiement en Roumanie pourrait être achevé « en fin de semaine » si les avions de transport français et européens peuvent être suffisamment mobilisés. D’après le 27e bataillon de chasseurs alpins, une vingtaine de ses précurseurs ont été déployés hier par un KC-130J de l’escadron de transport franco-allemand. 120 autres vont suivre aujourd’hui à bord d’un Airbus A330 de la 31e EARTS décollant d’Istres.