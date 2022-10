GKN Aerospace franchit une étape importante avec la première rotation du moteur RM16 dans le banc d'essai.

Le RM16 est basé sur le moteur aéronautique F414 de General Electric qui équipe le F-18 Super Hornet. GKN Aerospace a collaboré avec GE et SAAB pour mettre en place l'infrastructure nécessaire au soutien du RM16. La FMV a sélectionné GKN Aerospace pour être le fournisseur de support produit et de MRO pour le RM16 en 2020, dans le but d'utiliser au maximum les synergies entre le RM12 et le moteur RM16. GKN Aerospace est OEM (Original Equipment Manufacturer) et fournisseur de services à long terme pour le moteur RM12 et titulaire du certificat de type militaire (MTC).

Martin Wänblom, VP Opérations de GKN Aerospace Suède a déclaré : "Ce jour est une étape importante dans notre fière histoire de soutien à la plateforme JAS 39 Gripen. C'est formidable que le premier essai du moteur RM16 ait été un succès et nous nous réjouissons de soutenir les forces armées et le système Gripen dans les années à venir."

Göran Mårtensson, directeur général de l'administration suédoise du matériel de défense, a déclaré : "La défense anti-aérienne est un élément vital de la capacité opérationnelle des forces armées alors que nous continuons à protéger la Suède. GKN Aerospace est depuis longtemps un fournisseur important dans le domaine des moteurs d'avion, et je suis convaincu que c'est à la fois économiquement et opérationnellement la meilleure solution pour conserver cette capacité en Suède, surtout avec les niveaux actuels d'incertitude dans le monde."