GE teste des composants électriques hybrides haute puissance et haute tension dans des conditions d'altitude.

Mégawatt et multi-kiloVolt

Lors du salon international de l'aéronautique de Farnborough, General Electric a annoncé avoir réalisé le premier test au monde d'un système de propulsion électrique hybride de classe mégawatt (MW) et multi-kilovolt (kV) dans des conditions d'altitude simulant un vol commercial monocouloir. L'essai du système haute puissance et haute tension - comprenant des moteurs/générateurs électriques, des convertisseurs de puissance, des systèmes de transmission de puissance et de contrôle de la puissance - a démontré avec succès les performances et le fonctionnement des composants dans un environnement de vol reproduit. General Electric va ainsi pouvoir valider l'architecture des systèmes de propulsion électrique hybride que GE développe actuellement. C'est une étape importante dans les programmes technologiques de GE avec la Nasa qui visent à développer un système de propulsion électrique hybride pour des essais en vol plus tard dans la décennie et pour une mise en service au milieu des années 2030.

Des essais qui ont débuté en juin 2021

Le test d'intégration en altitude du système a commencé en juin 2021 et s'est achevé plus tôt cette année dans les installations NEAT (Electric Aircraft Testbed) de la NASA à Sandusky, dans l'Ohio. Pour représenter le côté moteur droit et gauche d'un avion, deux ensembles d'un système électrique hybride ont été exploités dans des conditions allant jusqu'à 45 000 pieds (soit 13 500 m), simulant les charges électriques nécessaires pour aider à optimiser les moteurs et propulser et alimenter un avion.

Avec le concours de la Nasa

"Nous entrons dans l'histoire de l'aviation en développant la technologie qui permettra de rendre le vol hybride électrique possible pour les voyages aériens commerciaux de tous les jours", a déclaré Mohamed Ali, vice-président et directeur général de l'ingénierie de GE Aerospace, qui ajoute : "Avec la Nasa, nous venons de franchir une étape clé en concluant avec succès le premier test au monde d'un système électrique hybride haute puissance et haute tension dans des conditions d'altitude. Nous apprécions la collaboration qui a rendu cela possible. C'est l'une des nombreuses étapes de notre voyage avec la NASA vers la démonstration d'un système de moteur d'avion hybride électrique pour un avenir de vol plus durable", a déclaré Ali.

L'installation NEAT où les essais ont eu lieu est un banc d'essai reconfigurable de la Nasa utilisé pour concevoir, développer, assembler et tester les systèmes d'alimentation électrique des avions.