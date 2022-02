Boeing rejoint le projet de moteur hybride électrique de GE et de la Nasa à destination des monocouloirs

Un moteur hybride électrique de classe mégawatt

En octobre 2021, la Nasa et GE Aviation ont annoncé un nouveau partenariat visant à mettre au point un moteur électrique hybride de classe mégawatt qui pourrait propulser un avion monocouloir. Le projet a pris de l'ampleur au début du mois de février 2022 lorsque GE Aviation a choisi Boeing pour modifier l'avion qui testera le système de propulsion dans les airs. Les essais en vol devraient commencer au milieu de la décennie. Le partenariat Nasa-GE s'inscrit dans le cadre du projet EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration, Démonstration en vol d'un groupe motopropulseur électrifié) de la Nasa, un projet de 260 millions de dollars sur cinq ans financé par des investissements de la NASA, de GE Aviation, de Boeing et d'autres partenaires.

Boeing et Aurora produiront notamment les nacelles

Boeing et sa filiale Aurora Flight Sciences, que l'avionneur de Seattle a acquis en 2017, vont modifier l'avion d'essai, un Saab 340B équipé de turbopropulseurs GE CT7-9B. Ce travail comprend la fabrication de la nacelle, la conception du logiciel et de l'interface du poste de pilotage, les outils d'analyse des performances de l'avion et l'intégration d'autres systèmes. Aurora produira des nacelles dans ses usines du Mississippi et de Virginie occidentale. Les travaux d'ingénierie des systèmes et de tests auront lieu à son siège social en Virginie.