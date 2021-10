GE Aviation sélectionné par la Nasa pour un démonstrateur technologique hybride électrique

Démonstrateur technologique hybride électrique

La Nasa a annoncé un nouveau partenariat de recherche avec GE Aviation pour lancer un programme de démonstrateur technologique hybride électrique. Il est prévu d'effectuer des essais au sol et en vol d'un système de propulsion électrique hybride de la classe du mégawatt d'ici le milieu de cette décennie. La technologie hybride électrique sera testée en vol avec un banc d'essai Saab 340B modifié et les turbomoteurs CT7-9B de GE.

5 ans pour accélérer l'introduction de technologies hybrides électriques...

Dans le cadre du projet EPFD (Electric Powertrain Flight Demonstration) de la NASA, un total de 260 M$ sera investi par la Nasa, GE Aviation et ses partenaires sur une période de cinq ans afin d'accélérer l'introduction de technologies de vol hybrides électriques pour l'aviation commerciale. Après des années de maturation des composants individuels d'un système électrique hybride (moteurs, générateurs et convertisseurs de puissance), GE va systématiquement faire évoluer un groupe motopropulseur électrique hybride intégré afin de démontrer sa capacité à voler sur des avions monocouloirs.

... En les sortant ds laboratoires

"L'occasion nous est donnée de nous associer à la Nasa pour faire sortir les moteurs d'avion hybrides électriques de nos laboratoires d'essai et les faire voler, en apportant le plus rapidement possible des solutions technologiques plus durables à l'aviation commerciale", a déclaré Mohamed Ali, vice-président de l'ingénierie pour GE Aviation. L'ambition de GE Aviation est que ses produits n'aient aucune émission nette d'ici 2050 et les moteurs hybrides électriques contribueront à atteindre cet objectif. Les technologies hybrides électriques sont hautement compatibles avec le carburant aviation durable (SAF) et l'hydrogène, ainsi qu'avec les architectures de moteur avancées telles que la soufflante ouverte et les nouvelles conceptions avancées du cœur du moteur.

Une transition du concept vers le produit commercialisable

"En faisant voler ces concepts, la Nasa et ses partenaires accéléreront la transition des technologies EAP [propulsion aéronautique électrifiée] vers des produits commerciaux et seront un catalyseur de la croissance économique", a déclaré Robert Pearce, administrateur associé de la direction de la mission de recherche aéronautique au siège de la Nasa à Washington. "Nous nous attendons à réaliser des améliorations significatives dans les performances économiques et environnementales des transports subsoniques grâce à l'incorporation de ces nouvelles technologies alternatives de propulsion et d'énergie dans la flotte." En partenariat avec la Nasa sur le programme EPFD, GE fournira également des conseils et des données pour établir des normes et des exigences de certification et de réglementation pour les moteurs électriques hybrides.