GE Aerospace profite à plein de la montée en cadence
GE Aerospace profite à plein de la montée en cadence
© GE Aerospace
Léo Barnier
Léo Barnier

publié le 29 janvier 2026 à 07:00

741 mots

whattsap linkedin twitter facebook

GE Aerospace profite à plein de la montée en cadence

Après une période difficile, la hausse de la production du Leap – moteur réalisé avec Safran – est enfin au rendez-vous. Le motoriste américain en profite pour continuer à améliorer ses résultats au-delà des attentes.

Après des années compliquées pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement aéronautique, 2025 a été marquée par une amélioration de la situation. Si tout n’est pas encore complètement fluide, avec des retards persistants, la hausse des livraisons commence tout de même à se concrétiser. Et cela se ressent chez GE Aerospace.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Il y a 40 ans, le drame de la navette spatiale Challenger
Espace

Il y a 40 ans, le drame de la navette spatiale Challenger

Le 28 janvier 1986, des millions de téléspectateurs assistent avec effroi en direct à l’explosion au décollage de la navette Challenger. Le « rêve étoilé américain » se brise soudainement.

Antennes satellite : Anywaves rachète EmTroniX et s’étend en Europe
Espace

Antennes satellite : Anywaves rachète EmTroniX et s’étend en Europe

Le 27 janvier, la PME française spécialisée dans la production d’antennes a annoncé sa fusion avec la société luxembourgeoise spécialisée dans les radiofréquences. Une consolidation de plus qui illust ...

Delta reprend une commande ferme de 31 Airbus
Aviation Civile

Delta reprend une commande ferme de 31 Airbus

La compagnie partenaire d'Air France-KLM dans SkyTeam va reprendre 16 Airbus A330-900 et 15 Airbus A350-900. Les livraisons devraitent débuter en 2029.

Léo Barnier
Léo Barnier
29/01/2026 07:00
741 mots

Motoristes

GE Aerospace profite à plein de la montée en cadence

Après une période difficile, la hausse de la production du Leap – moteur réalisé avec Safran – est enfin au rendez-vous. Le motoriste américain en profite pour continuer à améliorer ses résultats au-delà des attentes.

GE Aerospace profite à plein de la montée en cadence
GE Aerospace profite à plein de la montée en cadence

Après des années compliquées pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement aéronautique, 2025 a été marquée par une amélioration de la situation. Si tout n’est pas encore complètement fluide, avec des retards persistants, la hausse des livraisons commence tout de même à se concrétiser. Et cela se ressent chez GE Aerospace. « 2025 a été une année exceptionnelle pour GE Aerospace,

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Il y a 40 ans, le drame de la navette spatiale Challenger
Espace

Il y a 40 ans, le drame de la navette spatiale Challenger
Antennes satellite : Anywaves rachète EmTroniX et s’étend en Europe
Espace

Antennes satellite : Anywaves rachète EmTroniX et s’étend en Europe
Delta reprend une commande ferme de 31 Airbus
Aviation Civile

Delta reprend une commande ferme de 31 Airbus