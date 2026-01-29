GE Aerospace profite à plein de la montée en cadence

Réservé aux abonnés
Après une période difficile, la hausse de la production du Leap – moteur réalisé avec Safran – est enfin au rendez-vous. Le motoriste américain en profite pour continuer à améliorer ses résultats au-delà des attentes.
Après des années compliquées pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement aéronautique, 2025 a été marquée par une amélioration de la situation. Si tout n’est pas encore complètement fluide, avec des retards persistants, la hausse des livraisons commence tout de même à se concrétiser. Et cela se ressent chez GE Aerospace.
Après des années compliquées pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement aéronautique, 2025 a été marquée par une amélioration de la situation. Si tout n’est pas encore complètement fluide, avec des retards persistants, la hausse des livraisons commence tout de même à se concrétiser. Et cela se ressent chez GE Aerospace. « 2025 a été une année exceptionnelle pour GE Aerospace,
