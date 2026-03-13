En Pologne, Embraer renforce ses partenariats industriels pour le KC-390

Coopération entre Embraer et la société WZL-2

Embraer poursuit son avancée en Pologne et a officiellement présenté le 13 mars 2026 son avion de transport militaire biréacteur multimission KC-390 Millennium à la société Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2) à Bydgoszcz (pononcez "Bidgoche"), en Pologne. Cette dernière est l'une des plus importantes entreprises aéronautiques de Pologne, forte de 80 ans d'expérience dans la maintenance, l'entretien et la modernisation d'aéronefs militaires. WZL2 est le principal partenaire assurant le soutien et la sécurité opérationnelle des aéronefs des Forces armées de la République de Pologne, notamment les C-130 Hercules et les F-16, ainsi que de clients étrangers. Cette étape importante marque le premier pas concret dans la coopération stratégique entre les deux entreprises. Elle s’appuie sur le protocole d’accord signé le 2 décembre 2025 à Varsovie, qui a jeté les bases d’une collaboration industrielle et technologique plus étroite.

Renforcer ses partenariats industriels avec le secteur aérospatial et défense polonais

L'arrivée du KC-390 Millennium chez WZL-2 souligne l’engagement d’Embraer à renforcer ses partenariats industriels avec le secteur aérospatial et de la défense polonais. « L’événement d’aujourd’hui concrétise la vision commune d’Embraer et de WZL-2 en matière d’innovation et de collaboration dans le secteur de la défense », déclare Douglas Lobo, vice-président du service client et des ventes après-vente chez Embraer Services & Support. « En travaillant en étroite collaboration avec l’industrie de la défense polonaise, nous visons à créer une coopération solide, favorisant une valeur à long terme pour le pays tout en contribuant à la communauté européenne de la défense ».

Remplacer les C-130E et H ex US Air Force

La Pologne n'a pas encore arrêté son choix en termes d'avion de transport destiné au remplacement des C-130E et H Hercules actuellement en service, dont les cellules ont été produites entre les années 1970-1980 et qui commencent à accuser leur âge, de manière similaire à la situation précédemment rencontrée en Suède. Sur ce marché, le KC-390 d'Embraer est en concurrence directe avec le Lockheed Martin C-130J et l'Airbus A400M. Le KC-390 est venu en Pologne après une tournée qui l'a conduit successivement en Asie, puis en Suède, puis au Danemark et maintenant en Pologne. Le 14 mars, l'appareil s'envole pour le Chili ou se tiendra le salon FIDAE, après une étape au Portugal. Soit une véritable offensive de charme de la part de l'avionneur brésilien.

Une capacité MRO pour le KC-390 en Pologne

La coopération entre Embraer et WZL-2 vise de son côté à mettre en place une capacité complète de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour le KC-390. Cette initiative veut également renforcer la disponibilité opérationnelle du KC-390 -lequel a été adopté par plusieurs pays européens plus ou moins voisins, parmi lesquels figurent l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie et la Lituanie pour ne citer que ces derniers- tout en favorisant l’expertise locale et la croissance industrielle. « La coopération avec Embraer nous ouvre de nouvelles opportunités, elle nous permet d’échanger des connaissances et de développer nos compétences. Je suis convaincu que notre coopération constituera un chapitre important de l’histoire de l’innovation aéronautique », a déclaré Jakub Gazda, PDG de WZL-2.