Surveillance du ciel : Anduril rachète Exoanalytics

L’accord a été annoncé le 11 mars et il est considérable pour Anduril. Car la société américaine va pouvoir intégrer dans ses solutions plus de 400 télescopes de surveillance du ciel ainsi que de précieuses compétences gestion du trafic spatial. Un atout indispensable si on veut se positionner dans le marché des actions dans l’espace pour la sécurité nationale.

Un œil sur le nouveau champ de bataille

Les sociétés comme LeoLabs, ExoAnalytics ou encore Aldoria et Look Up Space en France, sont devenus des acteurs clés dans le marché de la défense. Leurs capteurs pointés vers le ciel ou embarqués sur satellite surveillent le trafic spatial et exo-atmosphérique, en complément des capacités nationales. Leurs données sont précieuses pour des commandements de l’espace qui adhèrent désormais à la nouvelle doctrine de l’US Space Force : l’espace est un champ de bataille. Ces sociétés sont alors les rares aptes à documenter en amont d’une possible action antisatellite en orbite, et sont aussi parmi les seules à pouvoir vérifier les effets et ainsi caractériser le succès des opérations.

C’est donc stratégique pour Anduril, qui dispose déjà de 120 employés spécialisés dans la défense spatiale, de racheter cette précieuse compagnie, forte de 130 employés. Pour quel prix ? Les montants ne sont pas communiqués mais Reuters a indiqué la semaine dernière qu’Anduril est actuellement en train lever 4 Mds $. ExoAnalytics fonctionnera comme une filiale distincte.

Expertise antimissile

Le marché est prometteur pour Anduril, qui espère ainsi se positionner comme fournisseur du Golden Dome de Donald Trump, un bouclier anti-missile à l’échelle du territoire américain, dont le budget s’annonce faramineux. ExoAnalytics dispose aussi d’une certaine expertise en défense antimissile et en alerte avancée. Il faut admettre qu’un réseau de 400 télescopes disséminés dans le monde, ça aide à détecter et à suivre les trajectoires, un atout précieux pour la défense antiaérienne à longue et moyenne portée.