GE Aerospace et Cargolux concluent des accords à long terme pour le GE9X et le GEnx.

Support à long terme pour les GE9X des Boeing 777-8 de Cargolux

GE Aerospace et Cargolux ont annoncé la signature d'un accord de support à long terme pour le GE9X équipant la nouvelle flotte de Boeing 777-8 de Cargolux. L'accord comprend un contrat de service pluriannuel GE TrueChoice ainsi que la commande de deux moteurs de rechange. Une extension des services TrueChoice a également été convenue pour la flotte de Boeing 747-8F de Cargolux motorisée par des moteurs GEnx-2B. En octobre 2022, Cargolux a révélé qu'elle prévoyait de remplacer sa flotte vieillissante de cargos 747-400 par une commande de 10 Boeing 777-8F avec des options pour 6 avions supplémentaires.

Un moteur de grandes dimensions

Le GE9X est le moteur d'avion commercial le plus grand en termes de dimensions jusqu'alors et le moteur GE Aerospace le plus silencieux jamais produit (livres de poussée par décibel) selon son constructeur, qui ajoute qu'il offre également les plus faibles émissions de NOx de sa catégorie. Cargolux a été le client de lancement du GEnx-2B et est devenu le premier opérateur mondial à effectuer un million d'heures de vol avec ce moteur. Par rapport au moteur CF6 de GE, le moteur GEnx offre un rendement énergétique jusqu'à 15 % supérieur. Comme tous les moteurs commerciaux de GE, le GE9X et le GEnx sont compatibles avec tout mélange approuvé de carburant aviation durable et de kérosène normal.

TrueChoice, contrat de service pluriannuel de GE

La suite TrueChoice d'offres de maintenance de moteurs intègre un éventail de capacités et de personnalisations de GE tout au long du cycle de vie d'un moteur. Toutes les offres TrueChoice s'appuient sur les données, les capacités d'analyse et l'expérience de GE pour aider à réduire la charge de la maintenance et les interruptions de service pour les clients. IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters et MTU Aero Engines AG participent au programme du moteur GE9X.