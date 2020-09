Le moteur GE9X certifié par la FAA

FAR Part 33

La certification FAR (Federal Aviation Regulation) Part 33 comprenait huit moteurs d’essai. Cette certification culmine avec le renouvellement par GE Aviation de son portefeuille de moteurs à réaction commerciaux, dont le GEnx pour le Boeing 787 Dreamliner et le moteur CFM LEAP, conçu et produit en partenariat avec Safran. Les moteurs d’essai GE9X ont effectué un peu moins de 5 000 heures et 8 000 cycles pour la certification. « Tout comme le GE90 a été le pionnier de la nouvelle technologie pour les moteurs d’avions commerciaux il y a plus de 25 ans sur le Boeing 777, le GE9X établit la nouvelle norme en matière de performance et d’efficacité des moteurs grâce à l’incorporation des technologies les plus avancées de GE développées au cours de la dernière décennie », a déclaré Bill Fitzgerald, vice-président et directeur général de l’exploitation des moteurs commerciaux pour GE Aviation.

8 moteurs d'essais et deux rechanges pour Boeing

Le moteur GE9X est conçu pour atteindre une consommation de carburant spécifique de 10 pour cent inférieure (SFC) par rapport au GE90-115B. GE continue de travailler avec Boeing pour compléter le programme d’essais en vol du 777X et sa mise en service. Huit moteurs d’essai GE9X et deux moteurs pièces de rechange d’essais ont été produits et livrés à Seattle pour les quatre 777X d'essais de Boeing. Plusieurs moteurs de production GE9X ont été assemblés, et GE Aviation est en train de terminer les tests d’acceptation en usine. GE Aviation effectue actuellement 3 000 cycles d’essais au sol supplémentaires sur le moteur GE9X pour appuyer l’approbation des opérations prolongées (ETOPS).

600 moteurs commandés

Pour le service et le soutien de ses clients, GE a mis en place des cours de formation des moteurs GE9X dans son centre d’éducation technique client (CTEC) à Cincinnati. Un moteur GE9X actuellement au CTEC est utilisé pour développer des pratiques de maintenance allégée qui seront mises en œuvre dans les modules de formation des clients et les procédures de formation. GE a reçu des commandes et des engagements pour plus de 600 moteurs GE9X.