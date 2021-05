Cargolux finit l'année 2020 sur des résultats records

Cargolux : 3,17 Md$ de chiffre d'affaires en 2020

On s'en doutait mais c'est mieux quand des éléments chiffrés viennent le confirmer : jamais les compagnies aériennes spécialisées dans le transport de fret ne se sont aussi bien portées en ces temps de pandémie de Covid-19. A l'instar de Cargolux qui fête son 50e anniversaire avec des résultats records. Le chiffre d'affaires a fait un bond de plus de 40 % par rapport à 2019 pour s'établir à 3,17 Md$ pour un volume de tonnes vendues qui n'a pourtant progressé que de 9,7 % (1 107 071 tonnes). Un conséquent différentiel qui s'explique par la flambée des tarifs pratiqués en raison de la demande et la pénurie de capacité sur le marché mondial, l'essentiel du trafic de fret étant dans la soute des avions passagers contraints à l'immobilisation.

30 Boeing 747 Fret en différentes versions

Cargolux opère un parc de 30 Boeing 747 Fret dans trois versions différentes : dix 747-400F, six 747-400ERF et 14 Boeing 747-8F. Une flotte qui aura réalisé 140 584 "block hours" en 2020, à peine plus que l'année précédente puisque la progression n'a été que de 2,4 %. C'est au niveau du coefficient de remplissage que tout s'est joué avec une hausse de trois points d'une année sur l'autre pour frôler les 69 %. L'année 2021 se présente sous des auspices également prometteurs puisque la pandémie est bien toujours là et que la quasi-totalité du parc mondial de long-courriers est toujours clouée au sol.

Des marges confortables

Par conséquent, Cargolux devrait réaliser un résultat financier aussi confortable qu'en 2020. L'année dernière, l'opérateur a vu son résultat d'exploitation bondir pour frôler le milliard de dollars (991 M$), du jamais vu dans toute l'histoire de la compagnie aérienne, contre seulement 114 M$ en 2019. Avec logiquement des conséquences plus que positives pour le bénéfice net qui est passé de 20 M$ en 2019 à 769 M$ en 2020.