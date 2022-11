Futur déploiement d'Eurofigther et de systèmes antiaériens Patriot allemands en Pologne

" Après avoir parlé avec C. Lambrecht . La ministre allemande de la Défense a confirmé la volonté de déployer des lanceurs Patriot près de la frontière avec l'Ukraine. La version du système reste à déterminer, à quelle vitesse ils seront déployés et combien de temps ils seront stationnés. [...]"

" La Pologne est notre ami, allié et en tant que voisin de l'Ukraine, particulièrement exposée. Ensemble, avec mon collègue Mariusz Blaszczak, nous nous sommes mis d'accord pour envoyer des systèmes de défense aérienne Patriot en Pologne et assister à sécuriser l'espace aérien polonais avec des Eurofighter.

C. Lambrecht via le compte du ministère allemand de la Défense ;

Ce 21 novembre, Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense et Mariusz Blaszczak, le ministre polonais de la Défense, se sont entretenus par visioconférence. Le sujet principal de celle-ci se concentrait sur l'aide que pouvait apporter l'Allemagne à la défense de l'espace aérien polonais. Cette demande fait suite au missile antiaérien ukrainien, lancé par la défense antiaérienne ukrainienne afin d'intercepter un missile de croisière russe mais qui est retombé en Pologne, non loin de la frontière avec l'Ukraine ( article sur le sujet ). L'Allemagne propose ainsi le déploiement de deux types de moyens :

Jestem po rozmowie z Ch.Lambrecht. Niemiecka minister obrony potwierdziła chęć rozmieszczenia wyrzutni Patriot przy granicy z 🇺🇦. Do ustalenia pozostaje wersja systemu, jak szybko do nas dotrą i jak długo będą stacjonować. Liczę na szybkie przedstawienie szczegółów przez stronę🇩🇪

Les MIM-104 allemands

Enfin, ce n'est pas la première fois que l'Allemagne propose de déployer des lanceurs Patriot : avec les Pays-Bas, l'Allemagne a déployé en Slovaquie des systèmes Patriot après que celle-ci ait donné sa seule et unique batterie antiaérienne longue portée S-300 à l'Ukraine ( plus d'infos dans cet article ). D'après la Luftwaffe , les PAC-3 allemands emportent entre 4 et 8 missiles ayant chacun une portée d'environ 68 kilomètres. La Luftwaffe disposerait d'approximativement 30 lanceurs M902 du système MIM-104F PAC-3 Patriot. Ces lanceurs sont améliorés ou en train d'être améliorés aux standards MSE (Missiles Segement Enhanced). Il s'agit du dernier missile développé par Raytheon pour le Patriot : moteur agrandi à double impulsion, meilleur logiciel et capteur de guidage. Il assez récent puisqu'il a démontré pour la première fois sa capacité antimissile lors d'un essai en 2017.

Il faut noter que l'Allemagne et une grande partie des États d'Europe de l'Est, en ce compris la Pologne, discutent sur un éventuel partenariat concernant la création d'une capacité antimissile de premier ordre en achetant le système antimissile Arrow 3, développé par Israel Aerospace Industries (IAI) et Boeing ( plus d'infos ici ).

L'image de couverture ne représente pas le tir d'un missile MSE mais bien d'un missile d'entrainement.