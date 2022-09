Discussions en cours pour le système antimissile Arrow 3 en Allemagne

Des discussions en cours...

Fin mars, Air&Cosmos publiait déjà un premier article sur la volonté allemande d'acheter le système antimissile israélien Arrow 3 ( lien vers l'article ). Six mois plus tard, il semblerait que la volonté allemande s'est transformée en discussions avec Israël : le 12 septembre, à l'occasion de sa visite en Allemagne, le Premier ministre israélien déclarait à la presse : "[qu'Israël] fera partie de la construction de la nouvelle force de défense allemande, principalement en ce qui concerne la défense aérienne." Côté allemand, le Chancelier a notamment parlé du fait que l'Allemagne "était très désireuse de travailler avec Israël là-dessus, y compris dans le domaine de la défense aérienne où Israël a un produit très efficace avec le système Arrow 3."

Il n'y a pour l'instant aucune information officielle sur le nombre de lanceurs, radars et missiles Arrow 3 achetés, ni-même sur le prix d'achat. Cependant, une source de Reuters au sein du gouvernement allemand a déclaré que "Oui, il y a un plan pour acheter le système Arrow 3, mais rien n'est encore signé." ( lien vers l'article de Reuters ).

Pour rappel, l'Arrow 3 est un système lance-missile ayant pour but de détruire les missiles supersoniques à très haute altitude, tels que des missiles balistiques intercontinentaux transportant des ogives nucléaires. Il n'est en revanche pas capable d'atteindre des missiles ou véhicules hypersoniques mais IAI développe justement l'Arrow 4 à cet effet.

... pour l'Arrow 3 en Allemagne ?

Ces annonces semblent donc prometteuses pour Israel Aerospace Industries (IAI) et bien moins favorables pour son concurrent, le THAAD de Lockheed Martin. Il faut toutefois rappeler que l'Arrow 3 a été développé grâce à des fonds américains et de fait, peut subir un véto en cas de demande d'exportation. Cependant, plusieurs médias américains annoncent un avis positif dans le cas où un accord était trouvé entre l'Allemagne et Israël.

Enfin, en août dernier, le Chancelier allemand avait déjà annoncé sa volonté de développer une défense aérienne européenne en ouvrant l'achat de cette capacité aux voisins européens. Dans cette optique, il avait cité plusieurs pays :