Le gouvernement allemand discute sur l'achat du système antimissile Arrow 3

Une volonté de contrer d'éventuels missiles russes

L'Allemagne devrait à court terme lancer la modernisation de sa flotte de MIM-104 Patriot (antiaérien et antimissile) en y ajoutant notamment une capacité d'interception à 360°. Cependant, la portée et le nombre insuffisant de batteries ne permet à l'Allemagne de protéger qu'un certain nombre de zones au sein de son territoire.

Cette faiblesse devrait probablement être comblée à court terme. En effet, le rapporteur du budget de la défense allemande, Andreas Schwarz, a confirmé dans une interview que des discussions étaient en cours au sein du gouvernement sur l'achat d'un nouveau système anti-missile. Ces discussions ont lieu alors que le gouvernement vient de lancer un refinancement de son armée mais aussi et surtout. Il s'agit, toujours d'après Schwarz, d'une volonté de se défendre contre des menaces russes :

"Nous devons mieux nous protéger contre la menace russe. Pour cela, nous avons besoin d'un bouclier anti-missile à l'échelle du territoire allemand très rapidement." Il ajoute aussi que le système antimissile Arrow 3 serait un bon choix, sans pour autant confirmer un achat.