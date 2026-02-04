Fréquentation record pour l'édition 2026 du Salon des Formations et Métiers aéronautiques

Traditionnellement installé dans le hall Concorde du Musée de l'air et de l'espace du Bourget, le Salon des Formations et Métiers de l'aéronautique a, pour son édition 2026, enregistré une affluence record de près de 18 300 visiteurs, soit une croissance de 17,5% par rapport à son édition 2025.

Du 30 janvier au 1er février, un total de 100 exposants notamment présents au sein de 40 conférences thématiques ont accueilli un grand nombre de visiteurs : collégiens, lycéens, étudiants, mais également des personnes en recherche d'un emploi ou souhaitant se reconvertir. Dans un contexte de forts besoins en recrutement du secteur, le Salon des formations et métiers aéronautiques est devenu aussi un salon des recrutements aéronautiques.

« La fréquentation du salon est en forte progression, il offre une vraie visibilité au secteur aéronautique. En effet, ces chiffres montrent que par notre positionnement unique, nous permettons aux visiteurs d’identifier les métiers et les parcours pour y parvenir, mais également d’accéder aux recruteurs qui disposent ainsi d’une nouvelle occasion de rencontrer les profils qu’ils recherchent.» déclare Emmanuelle Husson, commissaire du Salon.