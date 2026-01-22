France : les premières munitions téléopérées Damoclès (Delair-KNDS) livrées aux forces armées

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Les militaires français disposent désormais de munitions téléopérées Damoclès. Elle combine un drone de Delair et une charge militaire de KNDS France. Ce drone concrétise le programme Colibri : la France détient désormais sa première MTO souveraine.
Trente minutes seulement après avoir annoncé la commande de drones longue portée, la DGA a annoncé le lancement des livraisons de la munition téléopérée (MTO) Damoclès. Celle-ci ont débuté le 2 décembre 2025 auprès du Service interarmées des munitions, soit 18 mois après la commande du développement. Cette
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Les militaires français disposent désormais de munitions téléopérées Damoclès. Elle combine un drone de Delair et une charge militaire de KNDS France. Ce drone concrétise le programme Colibri : la France détient désormais sa première MTO souveraine.
Trente minutes seulement après avoir annoncé la commande de drones longue portée, la DGA a annoncé le lancement des livraisons de la munition téléopérée (MTO) Damoclès. Celle-ci ont débuté le 2 décembre 2025 auprès du Service interarmées des munitions, soit 18 mois après la commande du développement. Cette annonce vient concrétiser le programme Colibri, lancé en
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte