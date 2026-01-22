France : les premières munitions téléopérées Damoclès (Delair-KNDS) livrées aux forces armées
© Delair
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 22 janvier 2026 à 19:21

Les militaires français disposent désormais de munitions téléopérées Damoclès. Elle combine un drone de Delair et une charge militaire de KNDS France. Ce drone concrétise le programme Colibri : la France détient désormais sa première MTO souveraine.

Trente minutes seulement après avoir annoncé la commande de drones longue portée, la DGA a annoncé le lancement des livraisons de la munition téléopérée (MTO) Damoclès. Celle-ci ont débuté le 2 décembre 2025 auprès du Service interarmées des munitions, soit 18 mois après la commande du développement. Cette

22/01/2026 19:21
Défense

Les militaires français disposent désormais de munitions téléopérées Damoclès. Elle combine un drone de Delair et une charge militaire de KNDS France. Ce drone concrétise le programme Colibri : la France détient désormais sa première MTO souveraine.

Trente minutes seulement après avoir annoncé la commande de drones longue portée, la DGA a annoncé le lancement des livraisons de la munition téléopérée (MTO) Damoclès. Celle-ci ont débuté le 2 décembre 2025 auprès du Service interarmées des munitions, soit 18 mois après la commande du développement. Cette annonce vient concrétiser le programme Colibri, lancé en

