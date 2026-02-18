Finnair se donne des objectifs très ambitieux
Finnair se donne des objectifs très ambitieux
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 18 février 2026 à 15:28

993 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Finnair se donne des objectifs très ambitieux

Alors qu’elle a retrouvé la profitabilité dès 2022, la compagnie nordique prévoit une croissance annuelle de 4% de son trafic passagers global jusqu’à la fin 2029, pour rattraper son niveau d’avant-crise.

Avec un total de près de 12 millions de passagers transportés en 2025, soit une croissance de 2,5 % par rapport à l’année précédente, Finnair est en voie de retrouver son niveau de trafic d’avant-crise (14,6 millions de passagers) et la compagnie finlandaise fait tous les efforts pour y arriver.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
ATR vend des avions, mais doit absolument livrer plus
Avions commerciaux

ATR vend des avions, mais doit absolument livrer plus

Le constructeur franco-italien va mieux, avec une progression continue de ses commandes depuis 2022. Mais cette meilleure santé commerciale doit désormais se traduire dans les livraisons, ce qui n’est ...

Spirit Airlines, en grandes difficultés financières, veut brader ses avions pour se sauver
Aviation Civile

Spirit Airlines, en grandes difficultés financières, veut brader ses avions pour se sauver

La compagnie aérienne, qui est à nouveau sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites depuis le mois d'août 2025, cherche à vendre 20 appareils de la famille Airbus A320/A3 ...

Air India et le groupe Lufthansa signent un partenariat de collaboration stratégique
Aviation Civile

Air India et le groupe Lufthansa signent un partenariat de collaboration stratégique

Le protocole d'accord (MoU) signé le 17 février ouvre la voie à la conclusion d'une coentreprise (joint-venture) entre les compagnies et les filiales des deux groupes aériens indien et allemand.

Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
18/02/2026 15:28
993 mots

Aviation Civile

Finnair se donne des objectifs très ambitieux

Alors qu’elle a retrouvé la profitabilité dès 2022, la compagnie nordique prévoit une croissance annuelle de 4% de son trafic passagers global jusqu’à la fin 2029, pour rattraper son niveau d’avant-crise.

Finnair se donne des objectifs très ambitieux
Finnair se donne des objectifs très ambitieux

Avec un total de près de 12 millions de passagers transportés en 2025, soit une croissance de 2,5 % par rapport à l’année précédente, Finnair est en voie de retrouver son niveau de trafic d’avant-crise (14,6 millions de passagers) et la compagnie finlandaise fait tous les efforts pour y arriver. Déjà redevenue rentable en 2022, Finnair a opéré ce retournement

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

ATR vend des avions, mais doit absolument livrer plus
Avions commerciaux

ATR vend des avions, mais doit absolument livrer plus
Spirit Airlines, en grandes difficultés financières, veut brader ses avions pour se sauver
Aviation Civile

Spirit Airlines, en grandes difficultés financières, veut brader ses avions pour se sauver
Air India et le groupe Lufthansa signent un partenariat de collaboration stratégique
Aviation Civile

Air India et le groupe Lufthansa signent un partenariat de collaboration stratégique