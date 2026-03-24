Finnair choisit Embraer pour son secteur régional
Finnair choisit Embraer pour son secteur régional
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 24 mars 2026 à 13:13

303 mots

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Finnair choisit Embraer pour son secteur régional

La compagnie finlandaise vient d’annoncer la commande ferme de 18 E195-E2, plus 16 appareils en options et 12 en droits d’achats, soit un total éventuel de 46 appareils.

Il y a quelques semaines de cela, la compagnie Finnair, qui a opéré un remarquable redressement pour retrouver la dynamique d’avant-crise, avait annoncé qu’elle était en train de préparer le renouvellement de sa flotte court et moyen-courrier, et qu’elle  prévoyait d’y consacrer entre 2 et 2,5 Md€. Des discussions

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Jean-Baptiste HEGUY
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La compagnie finlandaise vient d’annoncer la commande ferme de 18 E195-E2, plus 16 appareils en options et 12 en droits d’achats, soit un total éventuel de 46 appareils.

Finnair choisit Embraer pour son secteur régional
Finnair choisit Embraer pour son secteur régional

Il y a quelques semaines de cela, la compagnie Finnair, qui a opéré un remarquable redressement pour retrouver la dynamique d’avant-crise, avait annoncé qu’elle était en train de préparer le renouvellement de sa flotte court et moyen-courrier, et qu’elle  prévoyait d’y consacrer entre 2 et 2,5 Md€. Des discussions étaient déjà en cours avec Embraer, et c’est bien finalement

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