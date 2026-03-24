Finnair choisit Embraer pour son secteur régional

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Il y a quelques semaines de cela, la compagnie Finnair, qui a opéré un remarquable redressement pour retrouver la dynamique d’avant-crise, avait annoncé qu’elle était en train de préparer le renouvellement de sa flotte court et moyen-courrier, et qu’elle prévoyait d’y consacrer entre 2 et 2,5 Md€. Des discussions
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La compagnie finlandaise vient d’annoncer la commande ferme de 18 E195-E2, plus 16 appareils en options et 12 en droits d’achats, soit un total éventuel de 46 appareils.
Il y a quelques semaines de cela, la compagnie Finnair, qui a opéré un remarquable redressement pour retrouver la dynamique d’avant-crise, avait annoncé qu’elle était en train de préparer le renouvellement de sa flotte court et moyen-courrier, et qu’elle prévoyait d’y consacrer entre 2 et 2,5 Md€. Des discussions étaient déjà en cours avec Embraer, et c’est bien finalement
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