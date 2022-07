Farnborough Airshow 2022 : Airbus et CFM International lancent un démonstrateur d'essais en vol pour l'open fan

Démonstrateur d'essais en vol pour RISE

Le démonstrateur d'essais en vol vise à accélérer la maturité et le développement de technologies de propulsion avancées, dans le cadre du programme de démonstration RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engine) de CFM, à bord d'un Airbus A380. La campagne d'essais en vol sera effectuée dans la seconde moitié de cette décennie depuis le centre d'essais en vol d'Airbus à Toulouse, en France. Avant les vols d'essai de l'A380, CFM effectuera des essais au sol du moteur, ainsi que la validation des essais en vol au centre des opérations d'essais en vol de GE Aviation à Victorville, en Californie, aux États-Unis.

Vers un gain de 20 % d'émissions de CO2

Le programme d'essais en vol permettra d'atteindre plusieurs objectifs susceptibles de contribuer à de futures améliorations de l'efficacité des moteurs et des avions, notamment : une meilleure compréhension de l'intégration moteur/aile et des performances aérodynamiques, ainsi que des gains d'efficacité du système propulsif ; la validation des avantages en termes de performances, notamment un meilleur rendement énergétique qui permettrait de réduire de 20 % les émissions de CO2 par rapport aux moteurs les plus efficaces d'aujourd'hui ; l'évaluation des modèles acoustiques ; et la garantie de la compatibilité avec l’utilisation de 100 % de carburant d'aviation durable (SAF).

Cette collaboration avec CFM met en lumière la diversité du portefeuille de démonstrateurs technologiques d'Airbus et complète les travaux menés pour évaluer les concepts et amener à maturité les technologies pour l'ambition « zéro émission » d'Airbus. En février 2022, les deux entreprises ont annoncé un programme commun d'essais en vol pour valider la capacité de propulsion à l'hydrogène.