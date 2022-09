Exercice aérien dans la Baltique: entre défense et dissuasion

Les 26 et 27 septembre, la Hongrie, l'Allemagne, l'Espagne, la République tchèque, l'Italie, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ainsi que la Finlande ont effectué un nouvel exercice Ramstein Alloy (le troisième cette année). Il a pour but d'exercer l'interopérabilité des Forces aériennes des pays membres de l'OTAN ainsi que des États partenaires, comme la Finlande dans ce cas-ci. Cet exercice est à chaque fois centré sur la région de la mer Baltique.

" Pour la première fois, nous incluons à la fois des activités aériennes et terrestres de défense aérienne et antimissile dans nos exercices. Cela souligne comment les Alliés protègent le flanc oriental et - en même temps - se préparent à une exécution significative du concept de dissuasion et de défense de l'OTAN dans la région de la Baltique. Nous entraînons également les tactiques d'Intégration Air-Sol, les techniques et les procédures avec les jets tchèques et l'enhanced Forward Presence Battlegroup [eFPB] ou les contrôleurs d'appui aérien [JTAC] améliorant la capacité de nos pilotes et de nos soldats à travailler ensemble dans un contexte multinational. "

As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, in the Kaliningrad region, Lithuania cannot just watch. Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.

Deux des avions déployés sont spécialisés dans la collecte, l'identification et la géolocalisation des signaux de communications (COMINT) et électroniques divers tels que les émissions radars, les brouilleurs, etc (ELINT). Il s'agit du RC-135W Rivet Joint de l'USAF et du plus petit RC-12X Guardrail de l'US Army. Ces deux appareils sont des habitués de l'Europe de l'Est puisque les RC-135V/W Rivet Joint américains ou anglais patrouillent non loin des frontières russes et biélorusses ou encore au-dessus de la mer Noire. Le RC-12X fait quant à lui partie d'un contingent américain déployé en Lituanie avec un total de trois RC-12X. Ces avions sont plutôt déployés aux environs de Kaliningrad et appartiennent à l'US Army.

Le cinquième appareil visible est un avion de surveillance au sol aéroportée (AGS), de gestion de combat et de commandement et de contrôle (C2) de type E-8C JSTARS. Cet avion est spécialement équipé pour suivre les véhicules au sol et tout spécialement les blindés, grâce à son radar AN/APY-3. Ce dernier est situé sous le fuselage de l'avion et aurait une portée de 250 kilomètres. Normalement, l'USAF devrait retirer ses derniers JSTARS en 2025 ( article sur le sujet ).

L'AAE et la Suède sur Kaliningrad

Quelques jours auparavant, le 23 septembre, Kaliningrad faisait également l'objet d'une surveillance, comme le montre l'image ci-dessous.