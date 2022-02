L'USAF se sépare de son premier E-8C

Le détecteur de blindés aérien américain

Le E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) est un avion de reconnaissance avancé uniquement en service aux États-Unis au sein de l'USAF et de l'Armée de l'air de la Garde Nationale (ANG).

L'avion est construit par Northrop Grumman et se base sur le Boeing 707-300. Sa caractéristique principale se retrouve dans le radar AN/APY-3 de 7,3 mètres de long. Ce radar permet à l'appareil de récolter des informations sur les troupes au sol présents sur une zone de 50.000 km² (soit une zone comprenant le nord de la France, la Belgique et le Luxembourg) et ce, à une distance maximale de plus de 250 km. Le radar est également capable de détecter des hélicoptères en vol, des antennes radars ou des petits avions lents volant près du sol. Ces dernières capacités sont cependant limitées.

Les missions effectuées par la flotte de E-8 sont très variées car ils ont participé aux grandes opérations américaines depuis la fin de la guerre froide où un besoin de reconnaissance en profondeur était nécessaire pour les troupes au sol ou pour la prise de décisions stratégiques : la chasse des unités blindées de la garde nationale irakienne durant l'opération Tempête du désert, la reconnaissance durant les opérations dans les Balkans, un retour en Irak en 2003, l'Afghanistan (où il sera l'un des derniers appareils à quitter l'espace aérien lors du retrait de la coalition) ou encore plus récemment, l'Ukraine. Des E-8 ont même été utilisés dans des missions de lutte contre les narcotrafiquants.

Ces appareils sont très appréciés des troupes au sol puisqu'ils peuvent leur transmettre directement les données recueillies. Elles peuvent alors anticiper des menaces qui leur est encore incapable d'apercevoir.