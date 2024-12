Eve annonce un financement supplémentaire de 35 M$ pour soutenir le développement de son ADAVe en 2025

35 M$ supplémentaires pour l'ADAVe d'Eve

Eve Air Mobility a annoncé le 2 décembre 2024 un financement de 35 millions de dollars de la Banque nationale de développement du Brésil (BNDES), renforçant ainsi sa position financière pour la poursuite du développement de son ADAVe. Ce financement de deuxième phase fait suite à une ligne de crédit de 92,5 millions de dollars US obtenue en 2022 pour la R&D et à un récent investissement de 50 millions de dollars US de la Citibank, tous deux destinés à soutenir le programme de développement de l'ADAVe d'Eve.

Seconde phase d'investissement de la BNDES

Cette deuxième phase d'investissement de la BNDES, provenant du Fonds pour le climat, sera affectée à la fabrication des prototypes conformes d'Eve et, par la suite, du véhicule commercial. Le fonds sera également utilisé pour tester les processus. La BNDES a été un partenaire clé de l'entreprise dans sa vision de la mobilité aérienne avancée (AAM). « Le soutien continu de la BNDES est très important pour l'avancement de notre programme ADAVe et le passage du développement de prototypes à la certification et à la préparation à la production. Ce financement renforce encore davantage notre position financière et nous fournit les ressources nécessaires pour atteindre nos principales étapes, notamment la certification et la commercialisation de notre ADAVe », a déclaré Johann Bordais, PDG d'Eve. L'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) a récemment publié les critères de navigabilité définitifs pour l'ADAVe d'Eve, une étape importante vers la certification de type. Cette publication fait suite à une période de consultation publique et permet à Eve de définir les moyens de conformité de son eVTOL avec l'ANAC.

La BNDES a contribué à l'installation de l'usine d'ADAVe à Taubaté

« La BNDES a contribué à l'installation de l'usine d'eVTOL à Taubaté. Aujourd'hui, nous finançons le développement de l'avion lui-même. [...] Au total, la banque a déjà approuvé, cette année, 700 millions de R$ (soit environ 11 M€) pour la production de l'ADAVe d'Eve », explique le président de la BNDES, Aloizio Mercadante. Eve profite des 55 ans d'expérience d'Embraer dans la conception, la certification et la fabrication d'avions de pointe. Ses clients bénéficieront également de l'accès à un réseau mondial de services et d'assistance.