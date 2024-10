Eve obtient un financement de 88 millions de dollars pour financer la fabrication d'ADAVé

Un prêt de 88 M $...

Eve a annoncé avoir obtenu un accord de prêt de 88 millions de dollars US auprès de la Banque nationale de développement du Brésil (BNDES) pour financer le développement de l'usine de production d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (ADAVé ou eVTOL) de la société à Taubaté, dans l'État de São Paulo, au Brésil. Dans le cadre du programme BNDES Mais Inovação, ce financement renforce l'engagement de la BNDES à soutenir des projets innovants et les avancées d'Eve dans la promotion de la décarbonisation et de l'industrie de la mobilité aérienne urbaine (UAM).

...Pour financer une usine de production d'ADAVé

Le financement de l'usine de fabrication s'appuie sur le partenariat fructueux entre Eve et la BNDES après l'approbation en 2022 d'une ligne de crédit de 92,5 millions de dollars pour soutenir le programme de développement de l'eVTOL d'Eve. Le nouvel accord de financement est structuré par des sous-crédits provenant de sources nationales et internationales, y compris les fonds en devises de la banque, et une échéance de 16 ans.

480 aéronefs par an

Avec une production totale prévue de 480 aéronefs par an, Eve prévoit d'augmenter la capacité de production du site sur une base modulaire, avec quatre modules de taille égale de 120 avions par an. Cela permettra d'adopter une approche d'investissement disciplinée et économe en capital au fur et à mesure que le marché se développera. « Ce financement renforce l'engagement du gouvernement du président Lula à soutenir des projets innovants dans l'industrie brésilienne, tels que la mobilité aérienne, qui fait appel à une forte intensité technologique. La BNDES dispose de l'instrument nécessaire pour assurer la compétitivité internationale des entreprises nationales, à savoir le programme BNDES Mais Inovação, qui a déjà approuvé 8 milliards de BRL de crédits depuis 2023 », explique le président de la banque, Aloizio Mercadante.

Des lettres d'intention pour 2 900 ADAVé

Eve possède le plus gros carnet de commandes de l'industrie, avec des lettres d'intention portant sur 2 900 eVTOL, émanant de 30 clients dans 13 pays, ce qui représente un chiffre d'affaires potentiel de 14,5 milliards de dollars américains. Son avion utilise huit hélices dédiées au vol vertical et des ailes fixes pour le vol de croisière, sans modification de la position de ces composants pendant le vol. Le concept comprend un pousseur électrique alimenté par deux moteurs électriques qui assurent la redondance de la propulsion afin de garantir les niveaux de performance les plus élevés, la sécurité, la fiabilité de la répartition et de faibles coûts d'exploitation.

Un premier prototype

L'entreprise a sélectionné tous les principaux fournisseurs de son ADAVé et a présenté son premier prototype grandeur nature en juillet dernier. Alors qu'Eve passe à la phase de développement suivante, son prototype ADAVé a subi une série de tests destinés à évaluer méticuleusement tous les aspects du fonctionnement et des performances de l'appareil, des capacités de vol aux caractéristiques de sécurité. Les clients d'Eve bénéficieront également de l'accès à un réseau mondial de services et d'assistance, ce qui est essentiel pour garantir la fiabilité, la sécurité et l'efficacité des opérations de mobilité aérienne urbaine.