Eve Air Mobility termine les essais en soufflerie de son ADAVe-eVTOL

Evaluer les qualités de vol de l'appareil...

Eve Air Mobility, la filiale bréslienne d'Embraer, a récemment terminé les essais en soufflerie de son véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL). Les essais, réalisés dans une soufflerie près de Lucerne, en Suisse, ont porté sur un modèle réduit de l'ADAVe d'Eve, dont la mise en service est prévue pour 2026. Les essais en soufflerie constituent un outil d'ingénierie important pour le développement d'un aéronef. Les essais permettent aux ingénieurs de contrôler l'écoulement de l'air au-dessus et autour du véhicule et de chacune de ses parties. Ils servent également à mesurer les forces et les moments aérodynamiques agissant sur le véhicule, ce qui permet à l'équipe d'évaluer la portance, l'efficacité, les qualités de vol et les performances du véhicule.

...Dont la mise en service est prévue pour 2026

L'objectif principal de l'essai était d'étudier et de valider le comportement en vol des composants tels que le fuselage, les rotors, l'aile, la queue et d'autres surfaces. Les essais en soufflerie offrent une vue unique du comportement aérodynamique d'une géométrie complexe et permettent de mieux valider les caractéristiques de conception. Les essais font partie d'un effort visant à acquérir des données expérimentales pour valider les solutions de production, les outils de développement et les modèles qui comprennent également d'autres articles d'essai tels que des plates-formes fixes et mobiles, des véhicules volants et d'autres essais en soufflerie.

Développer les lois de contrôle de l'ADAVe

"La fin de la campagne d'essais en soufflerie constitue une étape technique importante dans la poursuite du développement de notre ADAVe", a déclaré Luiz Valentini, directeur de la technologie chez Eve Air Mobility. "Les informations obtenues au cours de cette phase de développement nous ont permis d'affiner les solutions techniques de notre ADAVe avant de nous engager dans l'outillage de production et les prototypes conformes. Notre objectif est de concevoir, produire et certifier un ADAVe aérodynamique et efficace qui sera utilisé pour une variété de missions de mobilité aérienne urbaine." L'équipe d'ingénieurs d'Eve utilisera les données recueillies lors des essais en soufflerie pour continuer à développer les lois de contrôle de l'ADAVe afin d'optimiser les performances et le confort des passagers.

100 km d'autonomie

L'ADAVe d'Eve est 100 % électrique et disposera selon son constructeur d'une autonomie de 100 kilomètres, ce qui devrait lui permettre d'accomplir diverses missions de mobilité aérienne urbaine. Sa conception centrée sur l'humain assure la sécurité, l'accessibilité et le confort des passagers, du pilote et de la communauté en minimisant le bruit. L'aéronef est doté d'une configuration de sustentation et de croisière avec des rotors dédiés au vol vertical et des ailes fixes pour le vol de croisière, sans qu'aucun composant ne doive changer de position en cours de vol. Il sera piloté au moment du lancement, mais sera prêt pour des opérations autonomes à l'avenir.