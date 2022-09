United Airlines prend aussi du taxi aérien EVTOL Embraer EVE

United Airlines veut aussi le taxi aérien électrique du brésilien Embraer

United Airlines a clairement de la suite dans les idées. Via son fonds d'investissement United Airlines Ventures dédié aux nouvelles technologies vertes, la compagnie aérienne a décidé d'investir dans la société Eve Air Mobility, filiale du constructeur brésilien Embraer qui développe un taxi aérien à propulsion électrique ou eVTOL en anglais ou ADAVe en français (Avion à Décollage et Atterrissage Vertical électrique). Cet investissement reste certes symbolique, 15 M$, et s'accompagne d'une lettre d'intention pour 200 exemplaires fermes auxquels s'ajoutent 200 options. L'objectif est de montrer que la compagnie aérienne y croit, d'autant que cela n'est pas une première pour United Airlines.

Déjà en 2021 avec Archer Aviation

L'opération menée avec Embraer rappelle furieusement celle réalisée en février 2021 avec l'américain Archer Aviation qui développe un projet concurrent, le Maker. United Airlines a été la première à se lancer. D'autres ont suivi depuis. Outre un engagement sur 300 exemplaires du Maker, United Airlines, via son fonds d'investissements, United Airlines est devenue actionnaire d’Archer Aviation à l’occasion d’une « Private Investment in Public Equity » (PIPE), augmentation de capital réservée à certains fonds de capital-investissement. On y retrouve le constructeur automobile Stellantis, la société de gestion de placements Putnam Investments (183 Md$ d’actifs), la société d’investissements Access Industries ou encore le Baron Capital Group.

Un colloque de l'AAE qui tombe à pic

En juin dernier (Air&Cosmos n° 2787), le magazine Air&Cosmos avait réalisé un copieux dossier sur les taxis aériens électriques : les projets en cours, les acteurs qui montent en puissance, les gros fonds d'investissements qui ont commencé à financer les différents programmes,..... Dans ce contexte d'intérêt qui ne faiblit pas, le colloque organisé par l'Académie de l'Air et de l'Espace, les 21 et 22 septembre prochains, à Paris, dans les locaux de la DGAC en duplex avec l'ENAC à Toulouse, tombe à pic. Le thème : "Le transport urbain de passagers par aéronefs électriques". Content de constater que Air&Cosmos continue d'inspirer la filière.